نقل مباراة خورفكان والعين إلى ملعب هزاع بن زايد

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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دعماً لمسيرته في دوري أبطال آسيا، وافقت إدارة شركة كرة القدم بنادي خورفكان على نقل مباراة الفريق الأول أمام العين من ملعب صقر بن محمد القاسمي بخورفكان لتلعب على أرضية ملعب هزاع بن زايد بدار الزين، وتقام المباراة بعد غدٍ في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق وذلك ضمن مواجهات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

جدير بالذكر أن العين يواجه يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت 11 مايو الجاري على أن تكون مباراة الإياب بملعب هزاع بن زايد يوم 25 مايو الجاري.

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