تمهيدي كأس اتحاد الطائرة ينطلق غداً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن جدول مباريات كأس الاتحاد للطائرة للرجال، المقرر انطلاقها بمباريات الدور التمهيدي في السابعة من مساء غد، على ملاعب محايدة، لتكون رابع بطولات اللعبة هذا الموسم. ويلتقي في الدور الأول للبطولة، الجزيرة مع العين في صالة نادي الوصل، والنصر مع الوصل في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، وبني ياس مع حتا في صالة نادي النصر، وشباب الأهلي مع عجمان في صالة نادي مليحة. وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي توج في الموسم الجاري بلقبي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر، فيما توج الجزيرة بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة للرجال.

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