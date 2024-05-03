4 مواجهات في دوري الهواة اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تفتتح مباريات الأسبوع 30 من دوري الدرجة الأولى اليوم بـ 4 مواجهات مرتقبة عند الساعة السادسة مساء.

حيث تتجه الأنظار نحو ملعب دبا الحصن الذي يستقبل جاره دبا الفجيرة في ديربي «كسر عظم» بين الفريقين الطامحين للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل النواخذة المركز الثاني برصيد 55 بفارق نقطة عن الحصن الثالث «54 نقطة»، وستقرب المباراة الفائز خطوة من خطف بطاقة الصعود، وكان دبا الفجيرة قد احتل وصافة الترتيب خلال الجولة الماضية بعد الفوز على العربي بصعوبة 2 - 1، في وقت غاب فيه دبا الحصن عن مواجهات الجولة بسبب الراحة الإجبارية.

وغداً السبت يتطلع العروبة متصدر ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة إلى حسم بطاقة الصعود الأولى رسمياً عندما يواجه ضيفه غلف اف سي الثالث عشر 29 نقطة.

وفي بقية مواجهات اليوم يستقبل الحمرية ضيفه سيتي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط والذي يكافح من أجل البقاء في الهواة على الرغم من تضاؤل حظوظه لكن فرصته في تحقيق حلمه لا تزال قائمة مرتبطة بتحقيق الفريق الفوز في بقية المباريات الخمس المتبقية من عمر المسابقة وخسارة غلف يونايتد لمبارياته الأربع المقبلة، كما يلتقي الجزيرة الحمراء بفريق يونايتد والعربي يواجه الذيد في مباريات تحصيل حاصل وتحسين مراكز.

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