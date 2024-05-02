غداً.. نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بين الوحدة والعين على استاد محمد بن زايد

المصدر: وام

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يلتقي غدا فريقا الوحدة والعين على استاد محمد بن زايد في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، في سيناريو مكرر بين الفريقين لأول نسخة من البطولة بموسم 2008-2009، والتي أقيمت على ذات الملعب، وتوج به العين بهدف دون مقابل.

وسيكون نهائي الغد هو الأول لكل من مدرب الوحدة الصربي جوران، ومدرب العين الأرجنتيني هيرنان كريسبو، في مشوارهما مع الفريقين.

ويدخل الوحدة المباراة طامحا في التتويج الثالث له بالكأس حيث سبق وأن توج به مرتين في 2015-2016، بالفوز على الشباب 1-0، وعلى حساب الوصل في 2017-2018 بنتيجة 2-1.

أما العين الذي توج بالكأس مرتين أيضا فيدخل اللقاء طامحا في استعادة لقبه الذي توج به النسخة قبل الماضية على حساب شباب الأهلي 5-4 بركلات الترجيح، وخسره في النسخة الماضية أمام الشارقة 1-2، اذ يخوض النهائي الثالث له على التوالي في هذه البطولة.

وخاض الوحدة 6 مباريات حتى وصوله إلى المباراة النهائية في النسخة الحالية، حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر في 2، وسجل 18 هدفا، واستقبل 6 أهداف، وحافظ على شباكة نظيفة في 3 مباريات.

كما خاض العين 6 مباريات أيضا حتى وصوله إلى المباراة النهائية حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر في 2 أيضا، وسجل 12 هدفا، واستقبل 5 أهداف، وحافظ على شباكه نظيفة في 3 مباريات.

ويعد شباب الأهلي أكثر الأندية وصولا إلى المباراة النهائية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بـ7 مرات، يليه كل من العين والوحدة بـ5 مرات، ثم الجزيرة والنصر بـ3 مباريات، ثم الشارقة وعجمان بمرتين، ثم الوصل مرة واحدة.

كما يعد شباب الأهلي أيضا أكثر الفرق تتويجا باللقب بـ5 مرات، ومرتين لكل من العين، والوحدة، والنصر، ومرة واحدة لكل من عجمان، والجزيرة، والشارقة.

يذكر أن استاد محمد بن زايد احتضن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 4 نسخ سابقة، و يعد واحدا من بين 6 ملاعب احتضنت المباراة النهائية، وهي استاد آل مكتوم 4 مرات، واستاد هزاع بن زايد 3 مرات، ومرة واحدة لكل من استاد راشد، والشارقة، وآل نهيان.



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