الشعفار: نفتخر بالتأهل للعب على اللقب وأشكر جمهور الوصل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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واصلت جماهير الوصل أفراح الانتصارات في الموسم الجاري، بتأهل فريقها إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه، والأول منذ موسم 2017 - 2018 عندما خسر أمام العين 1 - 2.

وذلك بعد تخطيه اتحاد كلباء في مواجهة الدور قبل النهائي على ملعب استاد نادي الشارقة، ونجح خلالها «الإمبراطور» في إمطار شباك «النمور» بأربعة أهداف سجلها اداما ديالو في الدقيقة 35، وسياكا سيديبي في الدقيقة 77، وسفيان بوفتيني في الدقيقة 85.

والكسيس بيريز في الدقيقة 90، مقابل هدف وحيد سكن شباكه وأحرز لاتحاد كلباء مهدي قائدي في الدقيقة 69، ليؤكد الوصل على قوته الهجومية في البطولة بالوصول إلى 14 هدفاً في 3 مباريات بمعدل 4.6 أهداف في المباراة الواحدة، وكذلك على قوته الدفاعية بتلقيه هدفين فقط، ويبقى علي صالح هدافاً للبطولة بتسجيله 3 أهداف، وزميله نيكولاس خيمينيز أفضل صانع ألعاب بالمساهمة في تسجيل 3 أهداف.

تأهل

وأعرب أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، عن سعادته بالتأهل إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووجه رسالة إلى لاعبي الوصل وجمهوره، بقوله:

«أثبتم أنكم الأحق بالوصول إلى نهائي كأس أغلى البطولات، ونتشرف ونفتخر بالوصول إلى المباراة الختامية، كما أشكر جمهور «الذهب» على الدعم والمساندة طوال الموسم، والذي نتمنى أن ننجح فيه بتحقيق لقبي الدوري والكأس الغالية، ولن نتوقف عن السعي إلى الإنجازات إذا لم نوفق هذا الموسم، لأن دوري أدنوك للمحترفين لا يزال في الملعب مع بقاء 6 جولات على النهاية.

ودائماً ما أطالب لاعبي الوصل بالاستمتاع باللعب وإسعاد الجمهور، لأن أغلب اللاعبين من العناصر الجديدة، ونحن بدورنا كإدارة، وضعنا خطة طموحة جار تنفيذها، ووصلنا إلى تحقيق جانب كبير من أهدافها قبل الموعد المحدد، ونعمل معاً كفريق عمل، والجميع مطالب دائماً بإثبات إنه على قدر المسؤولية، ولاعبو الوصل أوفوا بعهدهم حتى الآن».

الهدف المطلوب

وقال ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل: «حققنا هدفنا المطلوب أمام اتحاد كلباء، بالحصول على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وبفوز كبير وبعدد جيد من الأهداف، وأنا فخور وسعيد باللاعبين، وبما قدموه من أداء باهر وسلوك مثالي، وإظهار للجودة، حتى باتت الأمور تمضي بشكل أسهل، ورغم أن اتحاد كلباء فريق عنيد.

ولكننا قدمنا أمامه أموراً جيدة في الملعب، ودائماً ما أقول إن من المهم امتلاك عناصر متنوعة لأن الفوز بمباراة واحدة أو أكثر يحتاج 11 لاعباً، ولكن الفوز بالألقاب يتطلب 18 لاعباً مميزاً، وكرة القدم تحتمل الفوز أو الخسارة، ونحن لا نفكر في أي شيء سوى تقديم أفضل ما لدينا داخل أرض الملعب، ونترك النتيجة لمجريات اللقاء، مع ثقة كبيرة بقدرتنا على تحقيق الانتصار».

فوز مستحق

في المقابل، قال العراقي غازي الشمري مدرب اتحاد كلباء: «استحق الوصل الفوز والتأهل إلى نهائي الكأس، لأننا بدورنا لم نظهر بمستوى جيد في الشوط الأول، ورغم تحسن أدائنا في الشوط الثاني، ونجاحنا في تسجيل هدف التعادل، إلا أننا تلقينا هدف الوصل الثاني، والذي سجله سياكا بتسديدة جميلة، وبعدها طرد لاعبنا دانييل بيسا، وتأثر أداؤنا بالنقص العددي، لأن الوصل فريق كبير ومميز في الموسم الحالي.

ويمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق، مثل سياكا، الذي نزل بديلاً في الشوط الثاني، ونجح بالتسجيل سريعاً بعد مشاركته، ومن الصعب مواجهة فريق مثل الوصل بعشرة لاعبين، ونعتذر لجمهورنا على عدم الوصول إلى النهائي، وكنا نتمنى إسعادهم بتأهل تاريخي، بعدما نجحنا وتأهلنا للمرة الأولى إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

نجوم الذهب

على صعيد اللاعبين، احتفل لاعبو الوصل بالفوز والتأهل إلى المباراة النهائية واستمرار الحلم بالوصول إلى اللقب الثالث من الكأس الغالية، وقال المدافع سفيان بوفتيني: «لا نهتم بمن نلاقي في المباراة النهائية للكأس، بقدر تركيزنا على تحقيق لقب طال انتظاره.

ولكن الآن علينا نسيان نهائي الكأس مؤقتاً، لأن لدينا مباراة غاية في الأهمية ببطولة الدوري، والذي ننافس على لقبه أيضاً هذا الموسم»، فيما قال خالد السناني حارس المرمى: «الحمدلله على الفوز والتأهل، ونحن احترمنا اتحاد كلباء، ولعبنا بطريقتنا، ونتمنى الفوز بالكأس الغالية، لأن لدينا أفضل مجموعة لاعبين هذا الموسم، ويجمعنا هدف واحد.

ولن نفكر من الآن في المباراة النهائية، والتي بالتأكيد ستكون صعبة»، أما علي سالمين لاعب الوسط، فقال: «مواجهة اتحاد كلباء كانت صعبة، وطرد دانييل بيسا، ساعدنا على الفوز، ولكن الأكثر تأثيراً من الطرد، كان هدفنا الثاني الذي فتح المجال أمامنا لحسم اللقاء والتأهل للنهائي».

حزن

في المقابل، أعرب لاعبو اتحاد كلباء عن حزنهم على عدم إسعاد جماهيرهم بالتأهل للمباراة النهائية للكأس الغالية، وقال عبد السلام محمد: «نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه كان لدينا طموح الوصول للمباراة النهائية، في محاولة منا لإسعاد جمهورنا بتأهل تاريخي، واستعددنا بشكل جيد ومنذ فترة طويلة للقاء الوصل، وجاريناه لفترة طويلة حتى طرد دانييل ابيسا.

وأتمنى العودة إلى طريق الانتصارات في مواجهاتنا المقبلة»، بينما قال المهاجم سلطان عادل: «كنا نتمنى الوصول إلى المباراة النهائية، والاستمرار في تحقيق إنجاز تاريخي للنادي، ونعتذر للجمهور، ونعد بتعويضهم بالعودة إلى الانتصارات في الدوري، وإنهاء الموسم في ترتيب أفضل».

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