العنابي يختتم تحضيراته لمباراة «إنقاذ الموسم»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم، تحضيراته استعداداً لمواجهة العين في «كلاسيكو مرتقب» في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، والمقرر غداً في التاسعة إلا ربع على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ويؤدي العنابي مرانه الأخير، اليوم، على ملعب المباراة، يضع من خلاله المدير الفني الصربي غوران توفيغدزيتش اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء على ضوء المعطيات الأخيرة لـ «أصحاب السعادة» ودراسته لمنافسه العين ومواطن قوته وضعفه.

وجاءت تحضيرات الوحدة وسط رغبة وإصرار وحافز كبير من أجل تحقيق اللقب في مباراة تعد تكراراً لأول نهائي في بطولة رابطة المحترفين والتي جمعت بين الوحدة والعين في موسم 2008 - 2009 وفاز بها «الزعيم» بهدف شهاب أحمد، إذ تعد البطولة هي الفرصة الأخيرة للعنابي للخروج بلقب في الموسم الحالي بعد فقدان الدوري وكأس رئيس الدولة.

ويعول غوران على اكتمال صفوف الفريق وعودة العديد من العناصر الأساسية، حيث أعلن المنتخب الأوزبكي تحت 23 عاماً عودة اللاعب إيركينوف للوحدة رغم تأهل أوزباكستان إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد ضمان التأهل لأولمبياد باريس.

وذلك بناء على اتفاق بين إدارة الوحدة والمنتخب الأوزبكي باستعادة اللاعب حتى في حال التأهل للنهائي، إلى جانب عودة الثلاثي آلان ماركيز ولوكاس بيمنتا وروبن فيليب من الإيقاف.

تأكيد

من جهته، أكد البرتغالي روبن فيليب لاعب الوحدة على أهمية البطولة التي يسعى العنابي لتحقيق لقبها للمرة الثالثة في تاريخه، خصوصاً وأن النهائي يأتي في مواجهة العين مما يمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم أقصى ما لديهم من أجل الفوز ونيل اللقب.

وقال:«ندخل المباراة بحافز كبير لإنهاء الموسم بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لاسيما وأن الفريق ودع كأس رئيس الدولة، وأصبحت المنافسة على الدوري صعبة للغاية في ظل فارق النقاط الكبير مع الوصل، لذلك فالمباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا من أجل إسعاد جمهور العنابي».

وأضاف:«مواجهة العين في النهائي تعد حافزاً إضافياً بالنسبة للاعبين لإخراج أفضل ما لديهم، خاصة وأن مباريات الفريقين تحظى باهتمام خاص وجماهيرية كبيرة، كما أن التتويج بلقب على حساب المنافس التقليدي يرفع من أهمية اللقاء».

وعن حظوظ العنابي في الفوز، قال :«بالتأكيد النهائي صعب على الفريقين، وهي مباراة لا يمكن التكهن بنتيجتها، لأن مثل هذه المباريات تحسمها التفاصيل الصغيرة، وضرورة تفادي الأخطاء، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الانتصار».

وأشار إلى أن الفريق نجح في التأهل إلى النهائي عن جدارة واستحقاق بعد إقصاء الوصل بالفوز 4 - 0 في مباراة الإياب في واحدة من أفضل المباريات التي قدمها العنابي هذا الموسم.

ولكن الفريق تعرض لنتائج سلبية في المباريات الأخيرة، وهو ما يدفعنا لتغيير الصورة والعودة للمسار الصحيح قبل نهاية الموسم، لافتاً إلى أن عودته للمشاركة بعد قضاء عقوبة الطرد قرار يرجع للجهاز الفني سواء دفع بها في التشكيلة الأساسية من عدمه، وأن الفريق بالكامل على أتم الجاهزية للمباراة.

وأكد روبن ثقته في دعم ومؤازرة جمهور العنابي للاعبين والفريق في المباراة الهامة، وأنهم اعتادوا على المساندة من «الأوفياء» في أصعب الأوقات، والفريق يحتاج لكل جماهيره لتحقيق اللقب.

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