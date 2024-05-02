كرة الطاولة تشارك في تصفيات غربي آسيا المؤهلة للأولمبياد      

المصدر: دبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مشاركة المنتخب في تصفيات غربي آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

والتي ستقام منافساتها في الفترة من 17 وحتى 19 مايو الجاري في مدينة السليمانية العراقية، وبطولة غربي آسيا لمنتخبات الفئات العمرية في أغسطس المقبل في الأردن.

وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، أهمية المشاركة في البطولتين، لتعزيز الخبرات التنافسية للاعبي المنتخب عبر الاحتكاك مع مدارس فنية مختلفة، بهدف الارتقاء بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم.

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