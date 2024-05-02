طاقم تحكيم إماراتي يدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي - وام

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقماً إماراتياً لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، التي تجمع بين فريقي العهد اللبناني وسنترال كوست مارينرز الأسترالي، الأحد المقبل على استاد السلطان قابوس بمسقط.

ويضم طاقم التحكيم الدولي المكلف بإدارة المباراة كلاً من: عمر آل علي «حكم ساحة»، ومحمد أحمد يوسف «مساعد أول»، وجاسم عبدالله «مساعد ثان»، وسلطان محمد صالح «حكم رابع»، وعادل النقبي «حكم فيديو»، ويحيى الملا «مساعد حكم فيديو»، وحسن المهري «حكم مساعد احتياطي».

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