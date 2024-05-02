النصر يتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تخطى النصر عقبة شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد تمديد الوقت، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مساء أمس على استاد زعبيل، ليضرب موعداً مع الوصل في نهائي مثير ومكرر من نهائي «الزمن الجميل» الذي جمعهما في موسم 1985 – 1986 وفاز خلاله «العميد» على «الإمبراطور» بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف المباراة عادل تاعرابت ثنائية في الدقيقتين 12 و 117، وسمير مميشيفتش (90 + 7) وخالد جلال (ق 111) للنصر، ويحيى الغساني (ق 21) لوكا ميليفوفيتش (ق35) ورينان فيكتور (ق120) لشباب الأهلي.

وهذه المرة 12 التي ينجح فيها النصر في الوصول إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة آخرها في موسم 2020 – 2021 وحقق اللقب 4 مرات.

بالعودة إلى مجريات المباراة المثيرة، التي حسمها التعادل بهدفين لمثلهما في وقتها الأصلي، فقد بدأت بحذر من الفريقين، وانحصر اللعب وسط الملعب، مع أفضلية بسيطة للنصر، وفاجأ المغربي عادل تاعرابت حارس شباب الأهلي حسن حمزة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة 18 متراً، أسكنها الشباك مباشرة في الدقيقة 12.

وتمكن يحيى الغساني من معادلة النتيجة لفريقه في الدقيقة 21، ونجح شباب الأهلي بهجمة سريعة وصلت الكرة على إثرها إلى لوكا ميليفوفيتش، الذي سدد بنجاح في مرمى العميد في الدقيقة 44، ويضع فريقه في المقدمة بنهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني، نزل النصر بثقله إلى الهجوم، فيما لعب شباب الأهلي بحذر في الدفاع وعزز خطوط الخلفية للحفاظ على أسبقيته، وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة صراعاً مثيراً بين الفريقين، لاسيما بعد طرد لاعب شباب الأهلي لوكا في الدقيقة 85.

واستثمر العميد تفوقه العددي ونجح في معادلة النتيجة بواسطة البوسني سمير مميشيفيتش في الدقيقة 90 + 7، لينقل المباراة إلى الوقت الإضافي الذي شهد سيطرة مطلقة للنصر ترجمها خالد جلال بالهدف الثالث في الدقيقة 111 في الوقت الإضافي وعزز تاعرابت تقدم النصر بالهدف الرابع في الدقيقة 117 وقلل رينان فيكتور الفارق لشباب الأهلي في الدقيقة 120.

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