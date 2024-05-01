النصر يتخطى شباب الأهلي ويضرب موعداً مع الوصل في نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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تخطى النصر عقبة شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد تمديد الوقت، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة مساء اليوم على استاد زعبيل، ليضرب موعدا مع الوصل في نهائي مثير و مكرر من نهائي "الزمن الجميل" الذي جمعهما في موسم 1985 – 1986 وفاز خلاله "العميد" على "الأمبراطور" بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف المباراة عادل تاعرابت ثنائية في الدقيقتين 12 و117، وسمير مميشيفتش (90 + 7) وخالد جلال (ق 111) للنصر، ويحي الغساني (ق 21) لوكا ميليفوفيتش (ق35) و رينان فيكتور (ق120) لشباب الأهلي.

وهذه المرة 12 التي ينجح فيها النصر في الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة آخرها في موسم 2020 – 2021 وحقق اللقب 4 مرات.

بالعودة إلى مجريات المباراة المثيرة، التي حسمها التعادل بهدفين لمثلهما في وقتها الأصلي، فقد بدأت بحذر من الفريقين، و انحصر اللعب وسط الملعب، مع أفضلية بسيطة للنصر الذي أوجد أول فرصة في المباراة في الدقيقة العاشرة والتي تصدى لها دفاع شباب الأهلي بنجاح، ثم ضغط النصر بشكل أكبر ووصلت الكرة إلى المغربي عادل تاعرابت الذي نجح في تخطي مدافع شباب الأهلي وفاجأ حارس المرمى حسن حمزة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة 18 متر، أسكنها الشباك مباشرة في الدقيقة 12، ورد شباب الأهلي ببعض الهجمات الخطرة أبرزها من الجهة اليمنى عن طريق يحي الغساني في الدقيقة 19 عندما تخطي الدفاع لكنه لم ينجح في التسجيل قبل أن يكرر المحاولة من الجهة اليسرى ويتمكن هذه المرة من معادلة النتيجة لفريقه في الدقيقة 21، وواصل شباب الأهلي محاولاته الخطرة بقيادة الغساني ثم اتيحت له فرصة أخرى من ركلة حرة سددها الصربي لوكا ميليفوفيتش في الدقيقة 35 وتألق احمد شامبيه في التصدي لها.

وأضاع شباب الأهلي فرصة سانحة للتسجيل من أقدام يوري سيزار في الدقيقة 36، ونجح تاعرابت في التوغل وسط الدفاع والتمرير إلى البرتغالي يوري ميديروس الذي لم يستغل موقعه الجيد للتسجيل ليرد شباب الأهلي بهجمة سريعة وصلت الكرة على إثرها إلى لوكا ميليفوفيتش، الذي سدد بنجاح في مرمى العميد في الدقيقة 44، ويضع فريقه في المقدمة بنهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني، نزل النصر بثقله إلى الهجوم، فيما لعب شباب الأهلي بحذر في الدفاع وعزز خطوط الخلفية للحفاظ على أسبقيته، واستمر العميد في البحث عن الحلول للوصول إلى المرمى سواء من خلال التمريرات القصيرة أو القدرات الفردية لكابتن الفريق تاعرابت وكذلك بعض التسديدات البعيدة من بينها واحدة من اقدام السنغالي موسى نداي حولها حسن حمزة بصعوبة إلى الركنية في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 65 دفع الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر بالكولولمبي كيفن اغوديلو لتعزيز القدرات الهجومية للفريق، ورد عليه الصربي ماركو نيكولتيش مدرب شباب الأهلي بالدفع بفيدريكو كارتابيا للتحكم في وسط الملعب، وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة صراعا مثيرا بين الفريقين، لاسيما بعد طرد لاعب شباب الأهلي لوكا في الدقيقة 85، واستثمر العميد تفوقه العددي ونجح في معادلة النتيجة بواسطة البوسني سمير مميشيفيتش في الدقيقة 90+7، لينقل المباراة إلى الوقت الإضافي الذي شهد سيطرة مطلقة للنصر ترجمها خالد جلال بالهدف الثالث في الدقيقة 111 في الوقت الإضافي وعزز تاعرابت تقدم النصر بالهدف الرابع في الدقيقة 117 وقلل رينان فيكتور الفارق لشباب الأهلي في الدقيقة 120.

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