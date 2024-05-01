طاقم تحكيم إماراتي يُدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: البيان

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام إماراتيا لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، التي تجمع فريقي العهد اللبناني وسنترال كوست مارينرز الأسترالي، يوم الأحد المقبل على استاد السلطان قابوس في مسقط.

ويضم طاقمنا الدولي للمباراة عمر آل علي (حكم ساحة) محمد أحمد يوسف (مساعد أول) جاسم عبدالله (مساعد ثان) سلطان محمد صالح (حكم رابع) عادل النقبي (حكم فيديو) يحيى الملا (مساعد حكم فيديو) حسن المهري (حكم مساعد احتياطي).

ويأتي هذا التكليف لقضاة ملاعبنا الدوليين بعد المستويات المميزة التي قدموها خلال إدارتهم لمباريات البطولة, بدءًا من مرحلة دور المجموعات، إضافة لإدارتهم مباريات في مسابقة دوري أبطال آسيا، والتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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