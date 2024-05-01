لا تقترب من "القرش الأزرق".."تيفو" مدهش لجمهور النصر يزين مدرجات (فيديو)

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس وإبراهيم صادق

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نفذ جمهور النصر "تيفو" مدهشا خلال مباراة فريقهم ضد شباب الأهلي لحساب نصف نهائي كأس رئيس الدولة مساء اليوم في استاد زعبيل بنادي الوصل، وجاء "التيفو" الجديد تحت عنوان "الطريق إلى النهائي" وتضمن صورة لقرش أزرق داخل مثلث أحمر، أي انه يمنع الاقتراب من القرش لأنها منطقة محظورة، ويتوجب الابتعاد لتجنب أي هجوم مفاجئ، وفسح المجال أمام القرش الأزرق لمواصلة طريقه إلى هدفه.

ومع دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب تفاعل جمهور النصر مع "التيفو" العملاق الذي غطى جانبا من للمدرجات المخصص للعميد.

وأطلق جمهور النصر منذ بداية الموسم العديد من "التيفوات" الجميلة التي يهدف من خلالها لشحذ همم لاعبيه و حثهم على تقديم افضل ما لديهم في المباريات، وكان لمثل هذه المبادرات الجماهيرية دور إيجابي في تحفيز الفريق.

من جهة أخرى، حيت جماهير شباب الأهلي فريقها بمجموعة من اللافتات التي تضمنت عبارات تحفيزية منها "دبي حمراء"، "حلم الكثير..واقع لنا."، "القوة الحمراء" و"فرسان فزاع".

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