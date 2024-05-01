«ديربي دبي» بين شباب الأهلي والنصر في كأس رئيس الدولة اليوم

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تعيش جماهير الكرة الإماراتية، فصلاً جديداً من تاريخ «ديربي دبي»، عندما يلتقي شباب الأهلي مع النصر في السابعة و20 دقيقة من مساء اليوم، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل.

في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويسعى «فرسان دبي» إلى التأهل للمباراة النهائية للكأس الغالية، والمقررة على ملعب استاد هزاع بن زايد، بحثاً عن اللقب 11 في تاريخ البطولة، والعودة للانفراد بصدارة قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالبطولة، فيما يحاول «العميد» الوصول إلى المباراة النهائية، كخطوة نحو تحقيق اللقب الخامس.

مستويات

ويقدم النصر مع مدربه ألفريد شرودر، أفضل مستوياته ونتائجه هذا الموسم، وتتمنى جماهير «العميد»، نجاح فريقها في تحقيق اللقب الوحيد المتاح أمام فريقها للمنافسة، بعد ابتعاده عن صراع قمة الدوري، وخروجه من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما نجح المدرب ماركو نيكوليتش في قيادة شباب الأهلي إلى تحقيق لقبي كأس السوبر للمحترفين، ودرع السوبر «الإماراتي – القطري»، ويتطلع «فرسان دبي»، إلى أن تكون الكأس الغالية، اللقب الثالث للفريق في الموسم الجاري، بعد وداع كأس المحترفين، وصعوبة حملة الدفاع عن درع الدوري.

تأهل

وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين تأهلا إلى الدور قبل النهائي للكأس الغالية، بفوز النصر على خورفكان 1 - 0، وشباب الأهلي على بني ياس 2 - 1، في ثمن النهائي، وبفوز النصر على عجمان 2 - 1، وشباب الأهلي على الشارقة 4-3، في ربع النهائي، وأنه في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في مباراة اليوم، سيتم اللجوء إلى لعب وقت إضافي على شوطين، وفي حالة استمرار التعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

نتائج

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، أن فريقه حقق نتائج جيدة آخر 3 أشهر وأنه سيبذل المزيد من الجهود من أجل مكافأة نفسه وذلك بحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة عندما يلتقي شباب الأهلي في نصف النهائي.

وقال: لحظات مهمة أن أكون هنا، عندما جئت إلى النصر لم يكن الفريق في المركز المطلوب، نحن الآن في وضعية جيدة في الدوري، اللاعبون قدموا ما عليهم، ونستحق أن نكافئ جهودنا، نشعر بالضغط الذي يشعر به شباب الأهلي، سنواجه فريقاً متميزاً، يقدم مستويات جيدة، لديه الخط الأمامي على مستوى عال، هم يعرفوننا ونحن نعرفهم، لا يهمنا مع من نلعب سواء أكان العين أم عجمان أم شباب الأهلي نحترمهم جميعاً، نركز على أنفسنا فقط، وندرك أنه لدينا إمكانيات طيبة.

وأوضح شرودر أن إحصائيات شباب الأهلي توضح قوة هذا الفريق، وقال: لقد طلبت من اللاعبين التحلي بالرغبة والقوة في الفوز، ونتوقع مباراة جميلة، سيستمتع بها الجمهور، وستكون مفتوحة من الجانبين نظراً لامتلاك الفريقين عناصر هجومية جيدة، نحاول مواصلة ما فعلناه آخر 3 أشهر.

من جهته قال كابتن النصر عادل تاعرابت: سعداء بلعب هذا النوع من المباريات، نتمنى أن نكرر سيناريو الفوز على شباب الأهلي الذي حققناه في المباراة الأخيرة التي جمعتنا في الدوري، سنواجه أحد أفضل الفرق في الإمارات، نحن فريق جيد كذلك، نثق بقدراتنا، والمباراة ستكون اختباراً مهماً لنا.

وأضاف: إنه نهائي مبكر أمام خصم قوي، نريد أن نكرر الفوز عليه، ويتوجب أن يكون تركيزنا 100% وأن نظهر بشكلنا المعهود.

تفاصيل

من جهته أكد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق أمام النصر في «ديربي دبي القديم» لحساب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، على استاد زعبيل بنادي الوصل، واصفاً المباراة بالصعبة، وقال: الجميع يعلم أهمية هذه المسابقة، سنحاول الظهور بكامل قوتنا وجاهزيتنا بعد الصورة الجيدة التي قدمناها في عام 2024، الذي حققنا خلاله الفوز في 10 مباريات وتعادلنا في مباراة واحدة وخسرنا مباراة واحدة أيضاً كانت أمام النصر، لقد كانت ظروف الاستعداد لها صعبة بسبب الأمطار، حالياً الوضع مختلف وسنكون أفضل.

وأضاف: لقد كسبنا بطولتين هذا الموسم ولدينا الحافز للذهاب بعيداً لتحقيق لقب آخر، نعي أهمية هذه البطولة، واللاعبون لديهم الدافع لتقديم أكثر ما يمكن، والحفاظ على الصورة الجيدة، نحتاج الدعم الكامل من جميع مشجعينا لدعم الفريق ومساندته، أعرف فريقي جيداً، وشاهدنا أهمية دور الجمهور، عندما يحضرون تكون الأمور لمصلحتنا.

تركيز

وأوضح المدرب الصربي أن مفتاح التأهل إلى النهائي يكمن في التحلي بالتركيز والحذر من التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تصنع الفارق، مشيراً إلى أنه ولاعبوه متحمسون وأن خوض مباراة كل 3 أو 4 أيام أمر جيد لفريقه. وأكد نيكوليتش أن شباب الأهلي مكتمل الصفوف وأنه باستثناء ماجد ناصر الذي يغيب منذ 5 أشهر بداعي الإصابة، جميع اللاعبين جاهزون، متمنياً أن يكمل فريقه المباراة كامل العدد عكس ما حدث في المباراتين السابقتين اللتين سجلتا 3 حالات طرد.

من جهته أكد الصربي لوكا ميليفوجيفيتش لاعب شباب الأهلي أهمية مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: نحن في نصف النهائي ونتطلع إلى مواصلة المشوار بنجاح وبلوغ المباراة النهائية، نعلم جيداً أننا سنواجه خصماً قوياً، نحن مستعدون للمباراة وسنقدم أفضل ما عندنا للوصول إلى النهائي، لدينا الشغف والطموح لكسب هذا اللقب، نتائجنا هذا الموسم جيدة، سنخوض مباراة صعبة ولكن نملك لاعبين جيدين لتحقيق نتيجة إيجابية.

شباب الأهلي والنصر.. لقاء خارج التوقعات | البيان

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