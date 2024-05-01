النصر يحفز جماهيره بحملة إعلامية نوعية

المصدر: دبي ـ البيان

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بدأ المركز الإعلامي في نادي النصر حملة إعلامية نوعية لتحفيز جماهيره للحضور ومساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته ضد شباب الأهلي في نصف نهائي «أغلى الكؤوس» كأس رئيس الدولة التي ستجمعهما على استاد زعبيل اليوم.

شهدت حسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي نشاطاً كبيراً، حيث بدأت بنشر تصاميم وفيديوهات مع نجومه السابقين مثل: الكابتن خميس سالم، وسالم ربيع، ويوسف نصيب، تستحضر ذكريات وانتصارات العميد في كأس رئيس الدولة، إضافة إلى دعوات من لاعبي الفريق الأول للجماهير لحضور المباراة، وأسئلة عن مشاركات النصر السابقة في البطولة، وتأتي هذه الحملة الإعلامية في إطار تشجيع الجماهير لحضور مباراة النصر.

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