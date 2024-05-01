«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر أبريل لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

يتنافس على جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل بدوري أدنوك للمحترفين، الخماسي إيجور جيسوس «شباب الأهلي»، عادل تعرابت «النصر»، أندريس فومبيرجار «اتحاد كلباء»، مانولو جابياديني «النصر»، ومامادو كوليبالي «الجزيرة».

وفيما يخص جائزة أفضل حارس، يتواجد في قائمة المرشحين الثلاثي خالد السناني «الوصل»، حمد المنصوري «اتحاد كلباء»، وسهيل عبدالله «الإمارات». وأخيراً، يتسابق على جائزة أفضل مدرب كل من، ألفريد شرودر «النصر»، غازي الشمري «اتحاد كلباء»، وميلوش ميلوييفيتش «الوصل».

على جانب آخر، عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين، أمس، اجتماعه الدوري الحادي عشر، للموسم الجاري 2023-2024، اطلع خلاله المجلس على تحضيرات نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يجمع فريقي الوحدة والعين في 8:45 مساءً بعد غد الجمعة، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات التنظيمية النهائية للحدث المرتقب.

وأكد المجلس أهمية تكثيف الجهود لإخراج الحدث في الصورة اللائقة التي تعكس التطور الذي بلغته مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فضلاً عن قيمة المباراة النهائية فنياً وجماهيرياً، والتي من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً من جماهير الفريقين.

كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على تقارير الإدارة التنفيذية واللجان المختصة، وتقارير سير العمل في مختلف الإدارات.

ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحضره كل من، جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، جواهر عبدالعزيز السويدي، محمد سعيد بوزنجال آل علي، أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات في الرابطة.

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