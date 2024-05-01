دبي تجهز تريبيير لآخر 3 مباريات مع نيوكاسل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يأمل نيوكاسل أن يعود لاعبه كيران تريبيير (33 عاماً)، في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم لمساعدة الفريق، بعد نهاية فترة تجهيزه الحالية في دبي مع أخصائي للعلاج الطبيعي، ومدرب للياقة البدنية، وذلك عقب غياب شهرين عن الملاعب بسبب إصابة في الساق.

واعتبرت صحيفة «الديلي ميل»، أن اقتراب عودة تريبيير، من الأخبار الجيدة للمنتخب الإنجليزي، والذي يستعد حالياً للمشاركة في النسخة 17 من بطولة كأس أمم أوروبا، والمقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وكان تريبيير، قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه وولفرهامبتون في 2 مارس الماضي، والتي انتهت بفوز نيوكاسل 3 - 0، وكان من المتوقع أن يخوض تريبيير أولى مبارياته قبل أيام قليلة، بعد فترة الغياب للإصابة، إلا إنه تعرض لانتكاسة، وتم تأجيل موعد عودته، مما أثار مخاوف مشجعي الفريق.

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