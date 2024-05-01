الوصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تأهل فريق الوصل، أمس، إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على اتحاد كلباء 4 - 1، في الدور قبل النهائي للبطولة، على ملعب استاد نادي الشارقة.

وسجل للوصل اداما ديالو في الدقيقة 35، وسياكا سيديبي في الدقيقة 77، وسفيان بوفتيني في الدقيقة 85، والكسيس بيريز في الدقيقة 90، وأحرز هدف اتحاد كلباء مهدي قائدي في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ويلتقي الوصل في المباراة النهائية المقررة على ملعب استاد هزاع بن زايد في موعد يحدد لاحقاً، الفائز من مباراة النصر وشباب الأهلي اليوم، في ثاني مواجهات المربع الذهبي للكأس الغالية.

جاء الشوط الأول سريعاً، وشهد إضاعة العديد من الفرص، ونجح «الإمبراطور» أخيراً في التسجيل بالدقيقة 35، عن طريق ديالو، بعد كرة عرضية وصلته من كايو كانيدو، وأدرك اتحاد كلباء التعادل في الدقيقة 69، بواسطة مهدي قائدي بعد تمريرة وصلته بطريقة رائعة من زميله دانييل بيسا، وأعاد البديل سياكا سيديبي، الوصل إلى المقدمة بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 77، بتسديدة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء.

وتلقى «النمور» ضربة موجعة بطرد مباشر للاعبه دانييل بيسا في الدقيقة 82، بعدما سجل سفيان بوفتيني الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 85، ثم أضاف الكسيس بيريز الهدف الرابع للوصل في الدقيقة 90، لينهي آمال اتحاد كلباء في العودة إلى المباراة.

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