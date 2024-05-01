«الانضباط» تعتبر خورفكان خاسراً أمام عجمان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، اعتبار خورفكان خاسراً لمباراته أمام مضيفه عجمان بنتيجة 0 - 3، لمشاركة لاعب لا يحق له قانوناً المشاركة في المباراة.

وذلك بعد تقدم عجمان بشكوى إلى اللجنة، بشأن وجود خطأ إداري من قبل خورفكان، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت الماضي، وانتهت داخل الملعب بتعادل الفريقين 2-2، في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.

واستند عجمان في شكواه، على أن خورفكان دفع باللاعب سعيد أحمد، للمشاركة في المباراة التي جرت في الدقيقة 88، بديلاً للاعب وليد حسين، رغم أن سعيد لم يكن مسجلاً في قائمة الفريق للمباراة سواء في التشكيلة الأساسية أو بين قائمة البدلاء، ووصل رصيد عجمان بعد القرار إلى 23 نقطة ويتقدم إلى المركز التاسع، ويصبح رصيد خورفكان 20 نقطة، وتراجع إلى المركز 12.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز