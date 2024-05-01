15 بطولة رياضية دولية ومحلية متنوعة في دبي الأسبوع الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي تنظيم 15 بطولة رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال الأسبوع الجاري.

وتستضيف دبي النسخة الثانية من بطولة «كأس النخبة العربية» لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة التي تجمع فرق المراحل السنية من مختلف الدول العربية ويشارك فيها 16 فريقاً من 8 دول عربية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع شركة دلتا خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو الجاري، في إطار سياسة استقطاب وتطوير واكتشاف المواهب الرياضي في المراحل العمرية، وتقام منافساتها في استاد حميد الطاير بنادي النصر الرياضي.

كما تستضيف دبي النسخة الحادية عشرة من سباق الجري العالمي «وينغز فور لايف» أو «أجنحة من أجل الحياة» الأكبر من نوعه على الإطلاق الذي يقام في مدينة إكسبو دبي يوم 5 مايو الجاري، ويعد هذا السباق الخيري الفريد من نوعه حدثاً استثنائياً كونه ينطلق في نفس التوقيت في مختلف مدن العالم معاً، لتكون دولة الإمارات ضمن أبرز دول العالم المستضيفة لهذا الحدث الضخم.

وتواصل بطولة «دبي المفتوحة الصيفية لأكاديميات كرة القدم» منافساتها حتى 16 يونيو المقبل بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يتنافسون ضمن 16 فئة عمرية من 6 إلى 23 سنة للبنين، وثلاث فئات عمرية للفتيات هي 13 و15 و17 سنة، وتقام البطولة الصيفية الأكبر من نوعها في ثلاثة مواقع مختلفة هي ملعب شباب الأهلي بمنطقة العوير وملاعب مدينة دبي الرياضية، وملاعب جبل علي، ويخوض 501 فريق من مختلف الأكاديميات الحكومية والخاصة أكثر من 2000 مباراة حيث تقام 250 مباراة كل أسبوع في جميع الملاعب.

وتهدف البطولة إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، حيث يتواجد مراقبو المواهب في كل مباراة لاختيار اللاعبين ممن لديهم مهارات عالية واكتشاف مواهبهم لضمهم إلى الفرق، كما يتم تطبيق قوانين اتحاد الإمارات لكرة القدم في تحكيم المباريات واستخدام أحدث التقنيات المتطورة في التنظيم من أبرزها تقنية الفار.

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية حتى يوم 5 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي والذي يعد الأكبر من نوعه ويتضمن العديد من البطولات والأنشطة والتحديات التعليمية وورش العمل بمشاركة 100 من خبراء صناعة الرياضات الرقمية، كما يشهد إطلاق أحدث الإصدارات للرياضات الإلكترونية، والعديد من المسابقات وبطولات محترفي الرياضات الإلكترونية.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي سباق داسا أكواثلون للسباحة يوم 3 مايو، وسباق هاملتون للسباحة يومي 4 و5 مايو، كما تقام بطولة الإمارات المفتوحة الخامسة والأربعين لريشة الطائرة خلال الفترة من 2 مايو إلى 2 يونيو في النادي الهندي، وتقام بطولة المدارس المفتوحة لكرة القدم خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو في أكاديمية جام الرياضية بمنطقة جميرا، وتقام بطولتا الإمارات للشراع الحديث.

والإمارات للتجديف الحديث في جزر دبي يومي 4 و5 مايو، ويقام تحدي مواقف السيارات للجري في سوق التنين دراغون مارت 2 يوم 4 مايو.

وتقام بطولة الملاكمة المختلطة إف سي سي في صالة فيس الرياضية بمنطقة القوز، وبطولة 971 للفنون القتالية المختلطة إم إم ايه في صالة ذا أجندة بمدينة دبي للإعلام يومي 4 و5 مايو، ويقام سباق ديزرت بالم للجري في ميليا ديزرت بالم، وبطولة مدارس دبي للكرة الطائرة في نادي الوصل الرياضي.

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