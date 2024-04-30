الوصل يفوز على اتحاد كلباء برباعية ويتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي -تصوير- إبراهيم صادق

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تأهل الوصل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على اتحاد كلباء 4-1، وسجل للوصل اداما ديالو في الدقيقة 35، وسياكا سيديبي في الدقيقة 77، وسفيان بوفتيني في الدقيقة 85، والكسيس بيريز في الدقيقة 90، وأحرز هدف اتحاد كلباء مهدي قائدي في الدقيقة 69 من عمر مباراتهما في الدور قبل النهائي للبطولة، والتي جرت على ملعب إستاد نادي الشارقة مساء اليوم، ويلتقي الوصل في المباراة النهائية المقررة على ملعب إستاد هزاع بن زايد في موعد يحدد لاحقا، الفائز من مباراة النصر وشباب الأهلي غد الأربعاء، في ثاني مواجهات المربع الذهبي للكأس الغالية.

وجاء الشوط الأول سريعاً، وشهد إضاعة العديد من الفرص السهلة، وكانت البداية عندما أضاع كايو أولى فرص التسجيل في المباراة بالدقيقة 7، بعد أن لعب كرة عرضية وصلته من اداما ديالو، بجوار القائم الأيمن، ورد اتحاد كلباء برأسية من اندريس فومبيرجر مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الوصل في الدقيقة 11، وكرر ديالو نفس العرضية في الدقيقة 14، إلى كايو الذي سددها بغرابة شديدة، وتصدى لها على مرتين، حمد المنصوري حارس "النمور".

لعب فابيو دي ليما كرة ساقطة من ركلة حرة وسط منطقة جزاء اتحاد كلباء، وأطاح بها ديالو فوق العارضة في الدقيقة 21، ليواصل الوصل إضاعة الفرص السهلة للتسجيل، ورد "النمور" هجمة مرتدة سريعة، ومرر كايو جيرمانو كرة خلف الكسيس بيريز، ليضع فومبيرجر في مواجهة مباشرة مع حارس الوصل خالد السناني في الدقيقة 31، لكنه سدد الكرة قوية أعلى العارضة، ونجح "الإمبراطور" أخيراً في التسجيل بالدقيقة 35، عن طريق ديالو، بعد كرة عرضية وصلته من كايو كانيدو.

وأنقذ حمد المنصوري حارس اتحاد كلباء، رأسية خطيرة في الدقيقة 55، من سيونغ هيون جونغ، لتضيع أولى فرص الوصل لتعزيز تقدمه، وأدرك اتحاد كلباء التعادل في الدقيقة 69، بواسطة مهدي قائدي بعد تمريرة وصلته بطريقة رائعة من زميله دانييل بيسا، وأعاد البديل سياكا سيديبي، الوصل إلى المقدمة بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 77، بتسديدة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء.

وتألق حمد المنصوري في التصدي لتسديدة فابيو دي ليما في الدقيقة 81، ليحرم الوصل من تسجيل هدف ثالث، وتلقى "النمور" ضربة موجعة بطرد مباشر للاعبه دانييل بيسا، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82، ولم يتأخر استفادة الوصل من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما سجل سفيان بوفتيني الهدف الثالث في الدقيقة 85، برأسية جميلة، ثم أضاف الكسيس بيريز الهدف الرابع للوصل في الدقيقة 90، بعد كرة عرضية استلمها من فابيو دي ليما، وسددها قوية في الشباك لينهي آمال اتحاد كلباء في العودة إلى المباراة.

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