حكم «نهائي كأس العالم 2022» يقود قمة النصر وشباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يقود الحكم البولندي شيمون مارشينياك مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة التي تجمع غداً النصر وشباب الأهلي على استاد زعبيل بنادي الوصل، وهو الحكم الذي أدار نهائي كأس العالم قطر 2022، بين الأرجنتين وفرنسا ويتكون الطاقم المعاون لمارشينياك من الحكم المساعد الأول توماس ليستكيفيس الذي تواجد بدوره ضمن طاقم تحكيم نهائي مونديال 2022، وآدم كوبسيك الحكم المساعد الثاني ويوسف الجسمي حكم رابع، وتوماس موسيال حكم فيديو، وخميس فيروز مساعد حكم فيديو.

أصبح مارشينياك حكماً دولياً في عام 2011، وأدار مباريات في بطولة أمم أوروبا 2016 وكأس العالم 2018، وكذلك خلال كأس السوبر الأوروبي 2018.

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