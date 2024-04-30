شرودر: النصر يستحق «مكافأة» على نتائجه المتميزة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، أن فريقه حقق نتائج جيدة آخر 3 أشهر، وأنه سيبذل المزيد من الجهود من أجل مكافأة نفسه وذلك بحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة عندما يلتقي شباب الأهلي في نصف النهائي غداً.

وقال: لحظات مهمة أن أكون هنا، عندما جئت إلى النصر لم يكن الفريق في المركز المطلوب، نحن الآن في وضعية جيدة في الدوري، اللاعبون قدموا ما عليهم، ونستحق أن نكافئ جهودنا، نشعر بالضغط الذي يشعر به شباب الأهلي، سنواجه فريقاً متميزاً، يقدم مستويات جيدة، لديه الخط الأمامي على مستوى عال، هم يعرفوننا ونحن نعرفهم، لا يهمنا مع من نلعب، سواء كان العين أو عجمان أو شباب الأهلي نحترمهم جميعاً، نركز على أنفسنا فقط، وندرك أنه لدينا إمكانيات طيبة.

وأوضح شرودر أن إحصائيات شباب الأهلي تحكي قوة هذا الفريق، وقال: لقد طلبت من لاعبي التحلي بالرغبة والقوة في الفوز، ونتوقع مباراة جميلة، سيستمتع بها الجمهور، وستكون مفتوحة من الجانبين نظراً لامتلاك الفريقين عناصر هجومية جيدة، نحاول مواصلة ما فعلناه آخر 3 أشهر.

من جهته قال كابتن النصر عادل تاعرابت: سعداء بلعب هذا النوع من المباريات، نتمنى أن نكرر سيناريو الفوز على شباب الأهلي الذي حققناه في المباراة الأخيرة التي جمعتنا في الدوري، سنواجه أحد أفضل الفرق في الإمارات، نحن فريق جيد كذلك، نثق بقدراتنا، والمباراة ستكون اختباراً مهماً لنا.

وأضاف: إنه نهائي مبكر أمام خصم قوي، نريد أن نكرر الفوز عليه، ويتوجب أن يكون تركيزنا 100% وأن نظهر بشكلنا المعهود.

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