نيكوليتش: التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في «ديربي دبي القديم»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي أن التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق أمام النصر في «ديربي دبي القديم» لحساب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، غداً على استاد زعبيل بنادي الوصل، واصفاً المباراة بالصعبة، وقال: الجميع يعلم أهمية هذه المسابقة، سنحاول الظهور بكامل قوتنا وجاهزيتنا بعد الصورة الجيدة التي قدمناها في عام 2024، الذي حققنا الفوز في 10 مباريات وتعادلنا في مباراة واحدة وخسرنا مباراة واحدة أيضاً كانت أمام النصر، لقد كانت ظروف الاستعداد لها صعبة بسبب الأمطار، حالياً الوضع مختلف وسنكون أفضل.

وأضاف: لقد كسبنا بطولتين هذا الموسم ولدينا الحافز للذهاب بعيداً لتحقيق لقب آخر، نعي أهمية هذه البطولة، واللاعبون لديهم الدافع لتقديم أكثر ما يمكن، والحفاظ على الصورة الجيدة، نحتاج الدعم الكامل من جميع مشجعينا لدعم الفريق ومساندته، أعرف فريقي جيداً، وشاهدنا أهمية دور الجمهور، عندما يحضرون تكون الأمور لمصلحتنا.

وأوضح المدرب الصربي أن مفتاح التأهل إلى النهائي يكمن في التحلي بالتركيز والحذر من التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تصنع الفارق، مشيراً إلى أنه ولاعبيه متحمسون وأن خوض مباراة كل 3 أو 4 أيام أمر جيد لفريقه.

وأكد نيكوليتش أن شباب الأهلي مكتمل الصفوف وأنه باستثناء ماجد ناصر الذي يغيب منذ 5 أشهر بداعي الإصابة، جميع اللاعبين جاهزون ومتمنياً أن يكمل فريقه المباراة كامل العدد عكس ما حدث في المباراتين السابقتين اللتين سجلتا 3 حالات طرد.

من جهته أكد الصربي لوكا ميليفوجيفيتش لاعب شباب الأهلي أهمية مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: نحن في نصف النهائي ونتطلع إلى مواصلة المشوار بنجاح وبلوغ المباراة النهائية، نعلم جيداً أننا سنواجه خصماً قوياً، نحن مستعدون للمباراة وسنقدم أفضل ما عندنا للوصول إلى النهائي، لدينا الشغف والطموح لكسب هذا اللقب، نتائجنا هذا الموسم جيدة، سنخوض مباراة صعبة ولكن نملك لاعبين جيدين لتحقيق نتيجة إيجابية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز