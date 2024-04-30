حلم نهائي أغلى الكؤوس بين الوصل وكلباء الليلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يحتضن استاد نادي الشارقة، في السابعة و20 دقيقة من مساء اليوم، مواجهة الوصل واتحاد كلباء، في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وحال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين، مدة كل منهما 15 دقيقة، وعند استمرار التعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، لتحديد الفائز.

ويطمح الفريقان إلى اقتناص بطاقة المباراة النهائية، والتي سبق وتأهل إليها الوصل 10 مرات، ونجح من خلالها في تحقيق اللقب مرتين في موسمي 1986 - 1987 و2006 - 2007، بينما يتواجد اتحاد كلباء للمرة الأولى في تاريخه بالدور قبل النهائي للبطولة.

وتغلب الوصل على فريق الإمارات 7 - 1 في دور الـ 16 للبطولة، وبثلاثية نظيفة على الجزيرة في ربع النهائي، فيما فاز اتحاد كلباء على دبا 3 - 0 في دور الـ 16، وعلى العين 2 - 1 في ربع النهائي.

وودع الوصل واتحاد كلباء، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين من الدور نصف النهائي، ويتواجد اتحاد كلباء في المركز العاشر في دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 21 نقطة وبفارق 31 نقطة عن الوصل متصدر الترتيب دون أي خسارة، وهو أقوى المرشحين للتتويج بدرع الدوري هذا الموسم.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل جاهزية الفريق وقال: لن ندخر جهداً من أجل التأهل إلى نهائي البطولة الغالية.

وأضاف: تجاوز اتحاد كلباء يتطلب تركيزاً عالياً لجميع اللاعبين، والاستفادة من الأخطاء التي تسببت في خسارتنا نصف نهائي كأس المحترفين أمام الوحدة، ولتحقيق حلمنا بالتأهل إلى نهائي الكأس الغالية، وأتمنى أن ننجح في إسعاد جماهيرنا.

وأكد غازي الشمري مدرب كلباء، أن الكأس الغالية تستحق أن نبذل من أجلها جهوداً كبيرة لكي نسعد جماهيرنا ونصل للنهائي الحلم.

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