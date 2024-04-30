أحمد السويدي بطل دوري المحترفين الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - البيان

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توّج أحمد السويدي ممثل نادي النصر، بطلاً للنسخة الرابعة من دوري رابطة المحترفين الإلكتروني، الذي تنظمه رابطة المحترفين، بالتعاون مع «EA SPORTS FCTM»، بعد فوزه على مهند المسماري ممثل نادي شباب الأهلي، وبطل نسخة الموسم الماضي، بنتيجة 7-6، فيما حل علي الحمادي ممثل نادي خورفكان في المركز الثالث.

وحصل البطل على جائزة قدرها 15 ألف درهم، والوصيف على 10 آلاف درهم، والثالث على 5000 درهم، وسيشارك السويدي، ممثلاً لرابطة المحترفين، في الأدوار التأهيلية لبطولة العالم «EA SPORTS FCTM».

وأشار سعيد الكعبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، إلى أن النسخة الرابعة شهدت تطوراً لافتاً على صعيد اهتمام الأندية، وشهدت ارتفاع نسبة مشاهدة فعاليات نهائيات البطولة، مضيفاً: «الرابطة طورت شراكتها العالمية مع «EA SPORTS FCTM»، من موسم إلى آخر، ما انعكس على القيمة التجارية للبطولة».

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