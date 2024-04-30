«المحترفين» تكثف استعداداتها لنهائي كأس «ADIB»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تكثف رابطة المحترفين استعداداتها لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، الذي يجمع فريقي الوحدة والعين، مساء الجمعة المقبل باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتم عقد اجتماع تنسيقي أمس بشأن تنظيم المباراة وتم استعراض أبرز المستجدات التنظيمية للحدث ، تقرر أن فتح أبواب الاستاد في السادسة مساء، وخصصت 5 أبواب لجماهير كل فريق، مع توفير مواقف مجانية للجماهير في جامعة الشيخ خليفة، إضافة إلى مواقف عامة مقابل «أبوظبي للإعلام».

وترأس الاجتماع مصعب المرزوقي، مدير قطاع الخدمات المساندة في الرابطة.

من ناحية أخرى تختتم جولة كأس البطولة في المقر الرئيس لمصرف أبوظبي الإسلامي بأبوظبي غداً.

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