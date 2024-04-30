«العنابي» يستعيد 4 لاعبين أمام العين في نهائي كأس «ADIB»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تدريباته، استعداداً للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام العين، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي تقام على استاد محمد بن زايد، يوم الجمعة المقبل.

ويستعيد الوحدة في «الكلاسيكو» 4 لاعبين من العناصر الأساسية بعد الغياب عن مباراة الإمارات في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين للإيقاف، إذ يعود لاعب خط الوسط البرازيلي آلان ماركيز للمشاركة وذلك بعد تعرضه للطرد في مواجهة عجمان في الدوري، وإيقافه مباراة بقرار انضباطي.

حيث قضى عقوبة الطرد لمباراتين أمام الإمارات ومباراة الرديف، وسيغيب عن مواجهة النصر المقبلة في الجولة المقبلة، كما يستعيد الفريق جهود البرتغالي روبن فيليب لانتهاء عقوبة الإيقاف لمباراة للطرد في مباراة عجمان، إلى جانب قلب الدفاع لوكاس بيمنتا الذي غاب عن مواجهة «الصقور» لتراكم الإنذارات.

وينتظر عودة الأوزبكي إيركينوف المنضم لمنتخب بلاده في كأس آسيا تحت 23 عاماً، إذ شارك اللاعب في مباراة أوزبكستان مع إندونيسيا في نصف النهائي، أمس، ولكن هناك اتفاقاً بين إدارة الوحدة مع المنتخب الأوزبكي على استعادة اللاعب للتواجد في مباراة العين حتى ولو تأهل منتخب أوزبكستان إلى نهائي كأس آسيا.

ويدخل «العنابي» مواجهة العين كامل العدد بعد عودة جميع اللاعبين، إذ كانت الأيام الأخيرة قد شهدت عودة الروسي باكاييف بعد تعافيه من الإصابة، وشارك في 25 دقيقة من مباراة الوحدة والإمارات، إضافة إلى الثنائي عبدالله الكربي وخالد بطي اللذين أنهيا برنامج التأهيل وتماثلا للشفاء من الإصابة.

وتعد مباراة العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في غاية الأهمية لـ «أصحاب السعادة» وبمثابة إنقاذ للموسم، بعد خروج الفريق خالي الوفاض بابتعاده عن المنافسة في الدوري وخروجه من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من دور الـ 16 على يد شباب الأهلي.

فضلاً عن رغبة العودة للنتائج الإيجابية بعد سلسلة من النتائج المخيبة في آخر 3 مباريات في الدوري لم يتذوق فيها الفريق طعم الفوز بعد خسارته من اتحاد كلباء وعجمان والتعادل مع الإمارات.

المرة الثالثة

ويسعى الوحدة إلى التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الثالثة في تاريخه وفض الشراكة مع العين الذي يملك رصيد الألقاب نفسه في البطولة.

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