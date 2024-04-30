سمير مميشيفيتش: النصر يحتاج دعم جمهوره لمواصلة التألق

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد البوسني سمير مميشيفيتش لاعب فريق الكرة بنادي النصر حاجة فريقه لحضور قياسي لجمهوره في المباراة التي ستجمعه مع شباب الأهلي لحساب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، غداً باستاد زعبيل بنادي الوصل، من أجل مواصلة تألقه وسلسلة نتائج الإيجابية.

وتعدّ مواجهة النصر وشباب الأهلي، التي تعرف بـ«ديربي دبي القديم»، في نصف نهائي الكأس، الثالثة بين الفريقين الموسم الحالي، حيث حسم التعادل 3 – 3 المباراة الأولى لحساب الجولة 6 بدوري أدنوك للمحترفين، ثم فاز النصر في مباراة الإياب منذ أسبوعين بنتيجة 3 – 2.

ويحاول النصر المنتشي بنتائجه الرائعة في الدوري التأهل للمرة 12 في تاريخه للمباراة النهائية.

وأكد سمير مميشيفيتش أن النصر تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر أظهر وجهه الحقيقي وبات رقماً صعباً وهو على أتم الاستعداد لمواجهة أي فريق، وقال:

أصبحنا نقدم كرة قدم جميلة بأسلوب هجومي رائع، وندافع أيضاً بشكل جيد، وأظهرنا العديد من الإيجابيات عكس بداية الموسم التي عانينا فيها من بعض المشاكل، والآن نتطلع بتفاؤل إلى المرحلة المقبلة، ونعتبر مباراة شباب الأهلي المباراة الأهم وحلقة مهمة للاستمرار في حصد النتائج الجيدة.

وأضاف: مواجهة شباب الأهلي هي مباراة الموسم بالنسبة لنا، وسنبذل فيها قصارى جهدنا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية، ومن المهم أن نترجم مستوياتنا في الفترة الأخيرة بالتأهل إلى نهائي الكأس، نحتاج إلى فعل كل شيء من أجل الفوز، ولتحقيق ذلك ندعو جماهيرنا للحضور بكثافة لتشجيعنا في هذه المباراة المهمة لنا كلاعبين وللنادي وللجميع.

تحفيز

وأوضح اللاعب البوسني أن النتائج الجيدة التي حصدها النصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة والحالة المعنوية التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي تجعله متحفزاً لتقديم أفضل ما عنده أمام شباب الأهلي.

مشيراً إلى أن فريقه يملك كل المقومات التي تساعده على تحقيق الفوز، وقال: وضعنا في جدول الترتيب جيد وبإمكاننا التقدم أكثر، لكن مباراة الكأس مختلفة وتمثل محطة عبور رئيسية نحو تحقيق أحد أهدافنا الرئيسية في الموسم وهو التتويج باللقب.

وأبدى لاعب النصر، سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه أمام اتحاد كلباء في المباراة الماضية التي حسمها التعادل 2 – 2، بالرغم من تأخره في النتيجة بهدفين نظيفين قبل إدراك التعادل، مشيراً إلى أن تلك المباراة أظهرت شخصية النصر.

وتابع: المباراة جاءت مثيرة جداً، كان يتوجب علينا الفوز بنتيجتها لكنها جاءت بسيناريو فرض علينا التعادل، إنه درس جيد نتعلم منه، لقد أضعنا الكثير من الفرص، ولعبنا بشكل رائع في الشوط الثاني رغم افتقادنا بعض اللاعبين الممتازين بسبب الإصابات.

وأضاف: مواصلة سلسلة نتائجنا الإيجابية دون تلقي أي خسارة منذ 10 مباريات مهم جداً، خصوصاً أن المباراة كانت على ملعبنا، والتعادل مع اتحاد كلباء ليس نتيجة سيئة، إنه فريق ممتاز يضم لاعبين جيدين يتميزون بالسرعة.

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