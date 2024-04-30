غريغوري: فخور بوجود مهاجم مثل علي مبخوت في الفريق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الفرنسي غريغوري، مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة، تقديره لعطاء علي مبخوت، وأثنى على عودته والمستوى الذي قدمه والهدف الذي أحرزه في مرمى الوصل، بالجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2. وقال: أنا فخور بوجود لاعب ونجم كبير مثل علي مبخوت في صفوف الفريق الذي أشرف على تدريبه، هولاعب مميز تتحدث عنه إنجازاته.

وعبرلاعبو الجزيرة، عن سعادتهم بعودة علي مبخوت الهداف التاريخي للنادي والكرة الإماراتية، للمشاركة وأشادوا بتألقه في مباراة الفريق الأخيرة أمام الوصل.

وقابلوا عودته باحتفالية خاصة، كشفت عن المكانة المميزة التي يحظى بها واحترام زملائه لتاريخه الحافل بالإنجازات.

وكان علي مبخوت توقف عن المشاركة في المباريات لأكثر من شهر، بعد خلاف مع المدرب السابق ميريل رادوي، وعاد أخيراً إلى التدريبات وكان ظهوره الأول في مباراة الشارقة ضمن الجولة 20 في الدوري لدقائق معدودة، قبل أن يعيده الجهاز الفني إلى موقعه ضمن عناصر التشكيل الأساسي في المباراة السابقة التي شهدت توهجه من جديد.

وتسابقت عناصر الخبرة والشباب في التعبير عن سعادتهم بعودة علي مبخوت وتواجده ضمن منظومة الفريق، عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، مع وصفه بـ «الأسطورة» و«الملك» وذلك عقب مباراة الوصل التي أحرز فيها الهدف الأول بطريقة رائعة وذكية جعلت البعض يصفه بأنه من أجمل أهداف «دورينا» في الموسم الحالي.

ونشر علي خصيف صورة زميله ورفيق دربه في الجزيرة مع تعليق «مرحباً بعودتك»، وعبر المهاجم الشاب عمر تراوري عن تقديره لهداف النادي.

وقال مع صورة مبخوت «الاحترام للأسطورة»، ونشر الرباعي، محمد العطاس، ريتشارد أكونور، مامادو كوليبالي، شاهين بوهمين، صورة مبخوت مع «التاج» في إشارة إلى أنه ملك كرة القدم، بينما نشر محمد ربيع صورة جمعته مع علي مبخوت واكتفى بالقول «العائلة».

ترحيب

وكتب محمد سالم العنزي مشرف الفريق، الجهاز الإداري، 3 كلمات مع صورة لاعبه حملت الكثير من التقدير، وقال «مرحباً بعودتك.. الحبيب»، وأثنت الكثير من التعليقات الإيجابية على هداف الجزيرة، وشملت جمهور النادي الذي شدد على أهمية استمرار علي مبخوت وأكد مكانته في قلوب «الجزراويين».

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