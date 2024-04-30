الجولة 29 لدوري «الهواة» تؤجل حسم البطاقة الأولى إلى «المحترفين»  

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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لا تزال إثارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» مستمرة، بعد أن أوفت مباريات الجولة 29 بالوعود وأجلت حسم بطاقة الصعود الأولى إلى دوري أدنوك للمحترفين، لكنها وضعت العروبة متصدر الترتيب 67 نقطة، على بُعد خطوة ونقطة وحيدة من التأهل إلى «المحترفين»، بعد فوزه على غلف يونايتد بنتيجة 2 - 1.

وفي الوقت نفسه اشتعل صراع الوصافة بين الجارين دبا الفجيرة (55 نقطة) والفائز على العربي 2 - 1، ودبا الحصن (54 نقطة)، قبل لقائهما المرتقب يوم الجمعة المقبل بملعب دبا الحصن في قمة جماهيرية ربما تحدد نتيجتها كثيراً من ملامح البطاقة الثانية للصعود وربما تقرب الفائز كثيراً من مرافقة العروبة.

وتجمع مباريات دبا الفجيرة المقبلة اللقاء مع دبا الحصن، ومسافي، ومصفوت، والفجيرة، فيما يلاقي دبا الحصن كلاً من دبا الفجيرة، والذيد، وسيتي، ويونايتد، والتعاون.

ويحتاج العروبة إلى نقطة وحيدة من مباراته أمام غلف اف سي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، وفي بقية مواجهات الجولة 30 يواجه دبا الحصن فريق « النواخذة»، ويلعب الجزيرة الحمراء مع يونايتد، والعربي مع الذيد، في وقت يلتقي فيه الحمرية مع سيتي الباحث عن طوق نجاة من الهبوط، ويستقبل مصفوت فريق الفجيرة ويلاقي الظفرة فريق التعاون .

ولا يزال دوري الدرجة الثانية ينتظر الهابط الثاني من دوري الأولى بعد انسحاب فريق الرمس قبيل نهاية المسابقة بنحو 7 جولات وبالتالي هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية، في وقت انحصر فيه التنافس على البقاء بين غلف يونايتد ( 22 نقطة) وسيتي ( 8 نقاط) وهو الأقرب إلى الهبوط إلا إذا حدثت معجزة بتحقيق فريق سيتي الفوز في مبارياته الخمس المقبلة مع خسارة غلف يونايتد 4 مباريات.

وشهدت مباريات الدولة 29 تسجيل اللاعبين 23 هدفاً وإشهار الحكام 32 بطاقة صفراء فيما غابت البطاقات الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، بينما استحقت مباراة دبا الفجيرة والعربي جائزة اللعب النظيف لعدم إشهار حكم اللقاء أي بطاقة ملونة في اللقاء.

وحافظ هداف يونايتد البرازيلي مارسيلو توريس على صدارة الهدافين برصيد 22 هدفاً يليه ميدروس لاعب التعاون برصيد 17 هدفاً، ثم افوبي لاعب الظفرة بـ 16 هدفاً وجاساما نجم دبا الفجيرة برصيد 15 هدفاً.

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