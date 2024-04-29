نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم ينطلق غدا بلقاء الوصل مع اتحاد كلباء

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق غدا الثلاثاء دور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم والذي يقام على مدار يومين. يشهد اليوم الأول، لقاء الوصل مع اتحاد كلباء على استاد الشارقة، والمباراة الثانية بعد غد الأربعاء الأول من مايو وتجمع النصر وشباب الأهلي على ملعب زعبيل.

وفي المباراة الأولى، التي يلتقي فيها الوصل مع اتحاد كلباء، يدخل الوصل، طامحا في استغلال تصدره مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية من الكأس للمرة الحادية عشرة في تاريخه، حيث تأهل من قبل في 10 نسخ، وفاز باللقب مرتين فقط، ونال الوصافة في 8 مرات.. أما اتحاد كلباء فيأمل في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

والتقى الوصل مع اتحاد كلباء مرتين فقط في كأس رئيس الدولة، وذلك عام 2003 من خلال النظام القديم، (ذهابا وإيابا)، وفاز الوصل في المباراتين.

كان الوصل قد تأهل لمباراة نصف النهائي عقب فوزه في دور الـ 16 على الإمارات 7-1، وعلى الجزيرة في ربع النهائي 3-0، مسجلا أكبر عدد من الأهداف بين فرق المسابقة حتى الآن.

في حين تأهل اتحاد كلباء من دور الـ 16 بعد فوزه على دبا الفجيرة 3-0، وعلى العين 2-1 في الدور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية التي تقام على ملعب زعبيل، يلتقي النصر مع شباب الأهلي.. وكلاهما يدخل اللقاء بروح معنوية عالية بعد التألق في مسابقة الدوري، وإن كان النصر قد تعادل في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء 2-2، إلا أنه واصل تألقه مع مدربه الهولندي ألفريد شرودر، بالحصول على نقاط المباريات، وعدم التعرض لأية خسارة منذ 13 فبراير الماضي، والتي كانت أمام الوصل في دوري أدنوك للمحترفين.

وتأهل النصر إلى المباراة النهائية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 11 نسخة، حقق اللقب في 4 منها، والوصافة في 7.

أما شباب الأهلي فقد تأهل للمباراة النهائية في 12 نسخة، حقق اللقب 10 مرات، والوصافة مرتين.

ومنذ عام 2000 التقى النصر مع شباب الأهلي 4 مرات بكأس رئيس الدولة، فاز شباب الأهلي في 3 منها، والنصر في واحدة، وكان من بين المواجهات الـ4 .. نهائيان فاز شباب الأهلي في واحد بنسخة 2021، والنصر بنسخة 2015.

وتأهل النصر إلى نصف النهائي، بعد فوزه في دور الـ16 على خورفكان 1-0، وعلى عجمان 2-1 في ربع النهائي.

كما تأهل شباب الأهلي بعد فوزه في دور الـ16 على بني ياس 2-1، وعلى الشارقة 4-3 في ربع النهائي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز