زكريا أحمد: راشد سهيل قاد البطائح إلى التعادل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن راشد عبدالله سهيل حارس البطائح، يستحق نيل لقب نجم حراسة المرمى في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما واجه تحدياً كبيراً في ظهوره الثاني، وتألق بشكل رائع في العديد من التصديات، ونجح في قيادة فريقه إلى التعادل مع الشارقة 2-2، وأشار إلى أن خالد السناني حارس الوصل، لا يزال الأكثر محافظة على نظافة شباكه وذلك في 7 جولات.

وأشاد العوضي بحارس فريق الإمارات سهيل المطوع، مؤكداً إنه استطاع انتزاع صدارة التصديات المؤثرة برصيد 86 تصدياً، أكثر من فهد الظنحاني حارس بني ياس، والذي كان في الصدارة طوال الجولات الماضية برصيد 85 تصدياً، كما تصدى سهيل لضربة جزاء حاسمة في مباراة الإمارات والوحدة، لتنتهي بالتعادل السلبي، ليبقى الحارس علامة مميزة مع ناديه الإمارات رغم ترتيب فريقه المتأخر.

ونوه، أن الجولة 21 تستحق أن يطلق عليها «جولة التعادلات»، بعدما انتهت 5 من 7 مباريات بالتعادل، وشهدت تسجيل 25 هدفاً بمتوسط 3.5 أهداف في المباراة الواحدة، ووزعت الأهداف ما بين 12 هدفاً في الشوط الأول، و13 هدفاً في الشوط الثاني، ومنها 5 أهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأشار إلى تنوع تسجيل الأهداف ما بين هدفين من «نيران صديقة» أي بتسجيل اللاعب بالخطأ في مرماه، و7 أهداف من تسديدات، و3 أهداف من كرات رأسية، و5 أهداف من انفراد مع حارس المرمى، و7 أهداف من تمريرات عرضية، وهدف وحيد من تسديدة بعيدة، وإلى أن التمركز الخاطئ، يبقى أكثر أخطاء حراس المرمى في الجولة، والتي شهدت 9 أهداف.

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