أحمد العوضي: حسم الوصل لدرع الدوري مسألة وقت

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اعتبر الدكتور أحمد العوضي المحلل الفني لكرة القدم، حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023 - 2024، وصراع الهروب من الهبوط، مسألة وقت فقط، بعدما باتت الرؤية واضحة مع نهاية مباريات الجولة 21 من المسابقة، وتعادل الوصل مع ضيفه الجزيرة 2-2، ليعزز صدارته لقمة الترتيب، وابتعاد العين نسبياً بالخسارة 1 - 2 أمام ضيفه شباب الأهلي، والذي لا يزال لديه الأمل مع تواجده في المركز الثاني، وتقليص الفارق بينه وبين «الإمبراطور» إلى 9 نقاط، فيما أصبح الإمارات وحتا، الأقرب إلى الهبوط والعودة إلى دوري الدرجة الأولى، والذي صعدا منه الموسم الماضي إلى دوري المحترفين، مع عدم تحقيقهما للفوز في الجولة الأخيرة بتعادل الإمارات وضيفه الوحدة سلبياً، وخسارة حتا أمام مستضيفه بني ياس 2 - 4.

ورأى أن العين أمامه الفرصة لتحقيق لقب أول في الموسم الجاري، عندما يلتقي الوحدة الجمعة المقبل، في المباراة النهائية على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبعدها عليه إظهار شخصيته الحقيقة والتركيز على مواجهتي يوكوهاما إف مارينوس الياباني يومي 11 و25 مايو الجاري، خاصة وأن الفارق بين المباريات الثلاث يسمح بتجهيز الفريق بشكل مثالي للمنافسة بقوة على اللقبين، وأن العين أثبت جدارته بعدما أطاح بأقوى الأندية السعودية من المسابقة، ونوه إلى أن الوحدة الذي ابتعد ومنذ فترة طويلة عن الصراع على لقب الدوري، ليس أمامه سوى كأس المحترفين للخروج بلقب من هذا الموسم، وتوقع أن يكون نهائي كأس المحترفين، مواجهة قوية لأنها ستجمع بين فريقين من أصحاب الشخصيات القوية في كرة القدم الإماراتية.

صراع لا ينتهي

توقع الدكتور أحمد العوضي، استمرار الصراع بين الوصل وشباب الأهلي على درع الدوري حتى اللحظة الأخيرة من المسابقة، وأن الوصل قادر على الحسم مبكراً وقبل نهاية الدوري بعدة جولات، خاصة وأنه يبقى الفريق الوحيد بلا خسارة هذا الموسم، وأن «فرسان دبي» لن يستسلموا، وسيواصلون حملة الدفاع عن درع الدوري الذي فازوا به الموسم الماضي، وعاد وتوقع أن لا يمتد التنافس بينهما على درع الدوري حتى مواجهة الفريقين في الجولة 25 للدوري، في ظل العديد من المباريات الصعبة التي تنتظر الفريقين خلال المرحلة المقبلة، وأبرزها لقاء العين والوصل المؤجل من الجولة 20، والمقرر يوم 20 مايو المقبل.

وأشاد المحلل الفني لكرة القدم، بما يقدمه الجزيرة مع مدربه الجديد غريغوري، والذي نجح في تغيير شكل الفريق، وتجنب الخسارة آخر 3 جولات بالتعادل مع العين 2-2، والشارقة 1-1، والوصل 2-2، وأكد أن «فخر أبوظبي» يحتاج فقط إلى فوز ليؤكد خروجه من دائرة النتائج السلبية هذا الموسم، كما أثنى على ما يقدمه النصر مع مدربه شرودر، وشدد على أن تطور وتحسن مستويات الفريقين ونتائجهما، يؤكد أن المشكلة لم تكن في اللاعبين، ولكن في المدربين، وأتمنى أن يتوفر الاستقرار للأجهزة الفنية في الناديين، حتى نرى منافسة أقوى في الموسم المقبل.

منطقة الوسط

أوضح الدكتور أحمد العوضي، أن منطقة الوسط تشهد صراعاً شرساً، وأن هناك أندية نجحت في تأمين بقائها في دوري المحترفين، بفضل ما تمتلك من خبرات متراكمة في المسابقة، ومنها اتحاد كلباء وبني ياس، وطالب تلك الأندية بتطوير طموحها في الموسم المقبل، في ظل ما تملكه من إمكانات كبيرة لتدخل المنافسة بقوة مع أندية قمة ترتيب الدوري، كما تمنى أن يتخلص دوري المحترفين من ظاهرة «الصاعد - الهابط» التي تتكرر في كل موسم، وتشتد وضوحاً من انحصار صراع الهبوط بشكل كبير بين فريقي الإمارات وحتا في الموسم الجاري، على الرغم من الإمكانات المتوفرة للناديين، وخبراتهما الكبيرة من مشاركات سابقة في الدوري.

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