«النواخذة» يؤجل صعود العروبة إلى «المحترفين»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فاز دبا الفجيرة على ضيفه العربي بنتيجة 2 - 1، في ختام الجولة 29 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ، ورفع رصيده إلى 55 نقطة بالمركز الثاني، وبهذا الفوز تأجل صعود العروبة إلى دوري المحترفين إلى الجولة 30، والتي يحتاج فيها الفريق إلى نقطة واحدة، سجل هدفي «النواخذة» كل من جاساما وعلي أحمد مدافع العربي بالخطأ في مرمى فريقه فيما أحرز للخاسر ايرنست. وتغلب الجزيرة الحمراء على سيتي 2 - 0، سجل الهدفين كارلوس وعلي صنقور، واستعاد الحمرية نغمة الانتصارات بالفوز على الذيد 3 - 1.

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