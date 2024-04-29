اعتماد ألوان قمصان الوصل وكلباء في نصف نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: الشارقة - البيان

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تم اعتماد ألوان قمصان الوصل وكلباء في مباراة الفريقين الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم غداً باستاد نادي الشارقة،ويرتدي لاعبو الوصل القمصان الصفراء، فيما يرتدي لاعبو اتحاد كلباء اللون الرمادي الغامق، و تم التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في اللائحة الخاصة بتسجيل اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب تحديد بوابات دخول جماهير كل فريق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد في مقر نادي الشارقة.

وحضره مراقب المباراة، حسين البلوشي، ومقيم الحكام بدر البدري، والمنسق الأمني بلال النعيمي، والمنسق الإعلامي علي النقبي وتمت مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم لعب شوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

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