الشارقة والبطائح.. تعادل «لا يُسمن ولا يُغني»

المصدر: الشارقة - علي شدهان

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لم يُسفر التعادل بهدفين لمثلهما، والذي انتهت إليه مباراة الشارقة وضيفه البطائح، في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، عما «يسمن ويغني» لأي من الفريقين، اللذين بقيا في مركزيهما السادس والسابع، برصيد 31 و26 نقطة على التوالي في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

ورغم عدم تشكيل المباراة من الأساس، أهمية كبيرة في مسار الفريقين في البطولة، إلا أن الحصول على نقطة وحيدة ليس ذا أثر فاعل في حظوظ أي منهما في التقدم إلى أمام في لائحة الترتيب العام.

الروماني كوزمين، مدرب فريق الشارقة، قال: بدأنا المباراة بصورة إيجابية، قبل أن ينزل «رتم» الأداء قليلاً، استثمرنا المباراة بإشراك عدد من لاعبي فريق الرديف، في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين.

وجهة نظر

وأبدى كوزمين، وجهة نظر معينة بشأن بعض الحالات التحكيمية خلال مجريات المباراة، مشيراً إلى أن حكم المباراة شاب، وأمامه مستقبل واعد، بعدما سمح باستمرار اللعب، رغم سقوط لاعب مصاب على أرضية الملعب!

أما الكرواتي غوران، مدرب فريق البطائح، فقال: قدمنا مباراة جيدة، خصوصاً في الشوط الأول، وأتيحت لنا فيه فرصة سانحة للتسجيل، لكن لم ننجح باستثمارها، فتقدم علينا المنافس، وبصورة عامة، مستوى الأداء في المباراة متقارب بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، حدثت حالات عدة.

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