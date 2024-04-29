مشاهد رائعة وتلاحم جماهيري في قمة العين وشباب الأهلي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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حفلت مباراة قمة الجولة 21 بين العين وضيفه شباب الأهلي التي جرت أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، وحسمها الفرسان لصالحهم بهدفين لهدف بمشاهد رائعة تؤكد على تلاحم أندية الإمارات خلف العين ممثل الوطن في البطولة الآسيوية، حيث بدأت بتقديم نجوم شباب الأهلي الورود لزملائهم نجوم العين بمناسبة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، كما كرم مدرب شباب الأهلي نظيره مدرب العين بباقة من الورود، وهو المشهد عينه الذي بدا على مدرجات الجماهير، حيث أكدت جماهير الفرسان دعمهم ومساندتهم بلوحة زاهية حملت عبارة «بالتوفيق لممثل الوطن».

في ملعب المباراة، قدم الفريقان مباراة متميزة كعادتهما واستحق الفرسان الفوز والنقاط الثلاث ليحكموا قبضتهم على وصافة الترتيب مع الاستمرار في مطاردة الصدارة بعد تقليص الفارق مع الوصل إلى تسع نقاط قبل خمس جولات من انتهاء المسابقة مع مباراة مؤجلة لكليهما.

فرصة مواتية

من جانبه، أكد المدرب الصربي نيكوليتش، المدير الفني لشباب الأهلي، أن فريقه سيقاتل للمنافسة على اللقب للنهاية، لافتاً إلى أن الفرصة لا تزال في الملعب خصوصاً أن شباب الأهلي لديه مباراة مؤجلة كما أنه سيدخل في مواجهة مباشرة مع الوصل المتصدر، وعلق المدرب الصربي على الانتقادات التي واجهها خلال الفترة الأخيرة مؤكداً أنه لا يتابع ما يحدث في الإعلام، مشيراً إلى أنه يملك خبرة طويلة في التدريب بعد أن قاد أكثر من 70 مباراة في دوري أبطال أوروبا والكأس وقابل فرقاً أوروبية قوية، ولم ينس نيكوليتش أن يتقدم بالتهنئة لنظيره مدرب العين بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

حتى النهاية

بدوره، تقدم يحيى الغساني لاعب فريق شباب الأهلي بالتهنئة للعين بالتأهل للنهائي الآسيوي، متمنياً له التوفيق، وقال إن تأهله رد على المتشككين في قوة الدوري الإماراتي، وأكد الغساني أن شباب الأهلي استحق الفوز على العين في المباراة، وسيستمر في القتال حتى النهاية دون استسلام، موضحاً أنهم كلاعبين سيضاعفون جهودهم في المباريات المقبلة وسيتعاملون مع كل مباراة على حدة تطلعاً للفوز لأن شباب الأهلي دائماً يطمح في المنافسة على جميع البطولات.

كما أوضح الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن فريقه تلقى هدفين برغم أنه كان في وضع جيد وصنع فرصاً عدة لم يوفق في ترجمتها إلى أهداف، وعبر عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به الظهير الأيسر سلمون سوسو، في أول تجربة له مع الفريق الأول لافتاً إلى أنه قدم مستوى متميزاً في المباراة.

وأضاف: علينا حالياً التركيز على مباراة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام فريق نادي الوحدة يوم الجمعة المقبل، ومن المؤكد أننا لم نكن نرغب في أن ندخل هذه المواجهة ونحن خاسرون ولكن يتوجب علينا التعامل بصورة جيدة للمنافسة على لقبي آسيا وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وحول عودة لابا في مواجهة شباب الأهلي، قال: لابا لاعب مهم في قائمة الفريق ويحظى بكل الدعم من أسرة نادي العين والفريق يحتاجه كلاعب ذي قيمة فنية عالية خصوصاً وأننا مقبلون على نهائيين.

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