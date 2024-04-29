عجمان ينتظر القرار الإداري للوصول للنقطة 23

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تترقب إدارة عجمان القرار الإداري من رابطة المحترفين بخصوص مباراة الفريق مع خورفكان، التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، لتثبيت فوز الفريق بنتيجة 3 - 0، حسب اللوائح، استناداً على مشاركة لاعب خورفكان سعيد أحمد، الذي دخل بديلاً قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، دون أن يكون مسجلاً في قائمة اللقاء، حيث تم اكتشاف ذلك بعد نهاية المباراة، وأكد مصدر في إدارة نادي عجمان أن الأمر لا يحتاج تقديم احتجاج من ناديه، كون مراقب المباراة هو الفيصل في هذه الحالة، ويرفع تقريره بما حدث.

وعلى الصعيد الفني، لم يخفِ المدير الفني لفريق عجمان ايسايلا حسرته على ضياع الفوز، وانتهاء المباراة بالتعادل، وقال في تعليقه بعد المباراة: حتى الآن لست مصدقاً، خسرنا نقاط الفوز، تقدمنا بهدفين دون رد، وصنعنا فرصاً أخرى، أهدرنا منها أهدافاً محققة، وخورفكان استحوذ على الكرة في بعض الأوقات، لكن لم يصنع فرصاً خطرة على مرمانا، ومن خطأين ساذجين أسفرا عن هدفي التعادل.

وفي الجانب الثاني، بدا المدير الفني لفريق خورفكان، نيبوشا، راضياً عن النتيجة، كون فريقه تأخر في النتيجة بهدفين، وأكمل الوقت البديل بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه عبد الله عبدو لاييف، وقال تفصيلاً: أهنئ الفريقين، المباراة جاءت قوية بأهدافها الأربعة، راضون عن نتيجة التعادل، بعد أن كنا متأخرين بهدفين، ويحسب لنا العودة للمباراة، حاولنا السيطرة على المباراة بشكل أكبر، ولكن بعض الإصابات والبطاقة الحمراء تبعثرت أوراقنا، وجعلتنا نطمح للخروج منها بالتعادل، ارتكبنا العديد من الأخطاء، ومنحنا لاعبي عجمان الهدايا، سواء لعبت في ملعبه أو خارجه ناقص العدد، فهذا أمر صعب، فريقي يملك شخصية قوية.

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