«الفرسان» يحكم قبضته على الوصافة بثنائية في مرمى العين

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، علي شدهان، طلحة عبدالله

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أحكم شباب الأهلي، قبضته على وصافة دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة، بفوزه أمس على مضيفه العين 2 - 1 باستاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة 21، وتجمد رصيد العين عند النقطة 36.

تقدم «فرسان دبي» الأهلي بهدف الصربي لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 31، وتعادل للعين البديل محمد عباس في الدقيقة 50، وسجل البديل إيغور جيسوس، الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 61.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في بداية الشوط الأول وأضاع أكثر من فرصة من بينها هدف تم إلغاؤه عن طريق تقنية الفيديو.

وعاد العين لأجواء اللقاء وتعددت محاولاته، ولكن عاب لاعبيه التسرع ليهدروا أكثر من فرصة، قبل أن يستفيد شباب الأهلي، من خطأ للحارس خالد عيسى الذي عرقل مؤنس دبور ليحتسبها الحكم ركلة جزاء سجل منها الضيوف الهدف الوحيد في الشوط. ودفع مدرب العين باللاعب بلاسيوس في الشوط الثاني، والذي كان لدخوله مفعول السحر لتتعدد محاولات العين الهجومية بغية إدراك التعادل وكاد أن يفعلها مبكراً لكن تسديدة لابا ضلت طريقها إلى الشباك، قبل أن يسدد محمد عباس كرة ارتطمت بالمدافع وولجت المرمى لتصبح النتيجة 1 -1. وقاد شباب الأهلي هجمة منظمة انتهت بعرضية قابلها البديل ايغور جيسوس، ليمنح فريقه الهدف الثاني، وبالمقابل سجل البديل العيناوي خالد البلوشي، هدفاً للعين ألغاه الحكم بداعي التسلل.

تعادل مثير

وخطف فريق البطائح تعادلاً مثيراً، بهدفين لمثلهما من مضيفه الشارقة، ووصل الشارقة إلى النقطة 31 من 20 مباراة، والبطائح إلى النقطة 26 من 19 مباراة.

سجل للشارقة، عثمان كمارا وماجد سرور في الدقيقتين 11 و80 على التوالي، فيما سجل للبطائح، يومين تشو، مدافع الشارقة خطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 78، وأحمد خليل بالدقيقة 101 من ركلة جزاء، كما طرد الحكم لاعب الشارقة اوليفيرا.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة فصلاً مثيراً باحتساب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة البطائح بعد العودة إلى تقنية «الفار»، مع طرد لاعب الشارقة اوليفيرا، ومساعد مدربه كوزمين، والذي أبدى اعتراضاً واضحاً تواصل حتى بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة.

تساوي نقاط

وقلب خورفكان تأخره بهدفين إلى تعادل غالٍ أمام مستضيفه عجمان بنتيجة 2-2 في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد، ليستمر الفريقان متساويين في عدد النقاط 21 لكل منهما.

وتقدم عجمان في الدقيقة العاشرة بهدف دودو، وأهدر سيريرو فرصة تعادل خورفكان بعد الهدف بخمس دقائق من حالة انفراد أنقذها ببراعة المدافع سعود سعيد إلى ركنية، وأضاف علي مدن الهدف الثاني لعجمان في الدقيقة 39، ورد خورفكان بهدف عمر جمعة في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني واصل خورفكان سعيه لتعديل النتيجة مع محاولات عجمان تأمين الفوز، لتثمر محاولات خورفكان في تعديل النتيجة بالدقيقة 62 من ركلة جزاء سددها دانييل.

وتم طرد لاعب خورفكان عبدالله عبدولاييف في الدقيقة 89 بالبطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة. واجتهد عجمان للاستفادة من النقص العددي في الوقت البديل «5 دقائق» ولكن لم ينجح في تغيير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل 2 - 2.

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