14 لاعباً بنهائيات دوري «المحترفين» الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت، أمس في قاعة بيكسول بمشروع القناة في أبوظبي، نهائيات دوري رابطة المحترفين الإلكتروني، في نسخته الرابعة، الذي تنظمه الرابطة بالتعاون مع «EA SPORTS FCTM».

ويتنافس في النهائيات 14 لاعباً، وتضم المجموعة الأولى أندية البطائح وشباب الأهلي والوحدة وحتا والجزيرة والعين والنصر، والمجموعة الثانية أندية بني ياس والإمارات وعجمان والوصل وخورفكان واتحاد كلباء والشارقة.

وخصصت الرابطة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف درهم، بجانب فرصة المشاركة في الأدوار التأهيلية لبطولة العالم، وينال الوصيف 10 آلاف درهم وصاحب المركز الثالث 5 آلاف درهم.

ويقام على هامش المنافسات منطقة للجماهير، تتضمن ألعابًا ترفيهية، رياضية في أجواء مميزة، وسيتم بث النهائيات عبر القناة الرسمية لرابطة المحترفين على منصة تويتش وتيك توك والقناة الرسمية على يوتيوب.

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