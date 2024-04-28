العروبة على بُعد نقطة واحدة من«المحترفين»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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بات العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم على بُعد نقطة واحدة من نيل بطاقة الصعود الأولى لدوري المحترفين، بعد فوزه أمس على غلف يونايتد 2 - 1، بالجولة 29 للدوري.

تقدم الضيوف بهدف ريتشارد بنكنيت بالدقيقة 33 ، وتعادل للعروبة محمد ديوب بالدقيقة 47 وأضاف الحساني تامبورا الهدف الثاني بالدقيقة 82، ليرفع العروبة رصيده إلى 67 نقطة، منتظراً نتيجة مباراة اليوم بين دبا الفجيرة والعربي وإذا قدر للعربي تحقيق أي نتيجة إيجابية يتم إعلان صعود العروبة رسمياً إلى «المحترفين» أما إذا فاز «النواخذة» فإن صعود العروبة يتأجل للجولة 30 في انتظار النقطة.

وفاز الظفرة على يونايتد 3 - 1 ليرفع رصيده إلى 43 نقطة أحرز الثلاثية خليل الحمادي، وسانتوس، وسعيد جاسم فيما أحرز للخاسر مارسيلو. وتعادل الفجيرة وضيفه مسافي 3-3، ووصل رصيد «الذئاب» إلى 46 نقطة ومسافي إلى 39 نقطة وتغلب غلف اف سي على التعاون 1 - 0.

وتقام اليوم 3 مواجهات ويلعب دبا الفجيرة مع العربي، والذيد مع الحمرية، وسيتي مع الجزيرة الحمراء.

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