فهد الحوسني يدير نهائي «آسيا للصالات» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يدير حكمنا المونديالي فهد بدر الحوسني مباراة تايلاند وإيران في نهائي كأس آسيا لكرة قدم الصالات، اليوم في بانكوك.

وأكد الحوسني جهوزيته للمباراة المهمة وقال: أسعى جاهداً لتقديم الأفضل وأتمنى تمثيل كرة الصالات الإماراتية بشكل مشرف، والتوفيق للصافرة الإماراتية وكل ممثلي الدولة في كل المحافل، كما أتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد وإلى عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونائبه عبدالملك جاني ،ولجنة التحكيم باتحاد الكرة، وإلى الخبيرالدكتور عبدالله الشحي المشرف العام على حكام كرة الصالات على الدعم المستمر.

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