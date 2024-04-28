شرودر: غابياديني بحاجة إلى تسجيل أهداف أكثر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب فريق النصر، أن الإيطالي مانولو غابياديني، مهاجم فريقه، عليه أن يسجل أهدافاً أكثر، معرباً عن سعادته بتسجيل غابياديني ثنائية أمام اتحاد كلباء، ومثنياً على أداء فريقه من الناحية الهجومية وقدرته على خلق العديد من الفرص والتنويع في أسلوبه الهجومي، إضافة إلى القدرات الفردية للاعبين التي يمكن أن تصنع الفارق.

واعترف المدرب الهولندي بأن أداء النصر خلال الـ30 دقيقة الأولى أمام اتحاد كلباء لم يرتق إلى المستوى المطلوب بسبب التغييرات الكثيرة التي شهدتها التشكيلة، حيث افتقد النصر للعديد من اللاعبين بداعي الإصابة منهم ثنائي خط الدفاع غلوبير ليما وغوستافو أليكس ولاعب خط الوسط حسين مهدي، والمهاجم عبدالله توري.

فرص

وأوضح شرودر، أن النصر تمكن من استعادة مستواه الحقيقي في الشوط الثاني وسيطر على المباراة، وأوجد العديد من الفرص السانحة للتسجيل التي جاء منها هدف التعادل وكان الأقرب لحسم نتيجة المباراة، مشيراً إلى أن اللاعبين قاتلوا من أجل تحقيق الفوز ولكن اتحاد كلباء نجح في الحفاظ على نتيجة التعادل. وعن الحالة الصحية للاعبين المصابين، أكد شرودر عودة المدافع ليما في المباراة المقبلة أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وأن الحالة الصحية لغوستافو في تحسن لكن مشاركته مرتبطة باستعادة كامل جاهزيته البدنية.

من جهته، اعتبر العراقي غازي الشمري مدرب اتحاد كلباء أن العودة بنقطة التعادل من ملعب النصر وأمام فريق وصفه بالمتطور جداً في الفترة الأخيرة يعد نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن فريقه غير محظوظ لتعرضه لسلسلة من الإصابات والتغييرات الاضطرارية.

سباق

وبالعودة إلى مجريات اللقاء، نجح الإيطالي مانولو غابياديني في إعادة فريقه النصر إلى سباق الهدافين في دوري أدنوك للمحترفين بعد 6 مواسم غاب فيها هدافو العميد عن هذا السباق، ونجح اللاعب الإيطالي في تسجيل ثنائية فريقه في شباك اتحاد كلباء في المباراة التي حسمها التعادل بهدفين لمثلهما أول من أمس ضمن منافسات الجولة 21، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في ترتيب الهدافين في المركز الخامس وبفارق 4 أهداف فقط عن صاحبي الصدارة فابيو ليما مهاجم الوصل وعمر خريبين مهاجم الوحدة اللذين سجل كل منهما 14 هدفاً.

كما نجح المهاجم الإيطالي في دخول سباق الهدافين قبل 5 جولات من نهاية الدوري بالرغم من غيابه عن صفوف النصر لفترة 45 يوماً بسبب الإصابة التي تعرض لها في ديربي الوصل في الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب والتي غاب بسببها عن 4 مواجهات في الدوري أمام الجزيرة وبني ياس والشارقة وحتا.

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