ديالو «الوصل» يتذكر والده في احتفاليته أمام الجزيرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تذكر أداما ديالو مهاجم الوصل، والده المتوفى مؤخراً، لتظهر دموع اللاعب خلال احتفاليته بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى الجزيرة، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، على ملعب استاد زعبيل، ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ليعزز الوصل صدارته لجدول ترتيب المسابقة بوصوله إلى 52 نقطة، بينما استمر الجزيرة في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

في حين، أبدى الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن عدم رضائه على التعادل، وأشار إلى أن فريقه كان يجب أن يحافظ على تقدمه أمام الجزيرة عندما تقدم بهدفه الثاني، ولذا فهو غير سعيد بالتعادل الذي أسعد البعض، وقال: «عندما تلتقي مع فريق كبير مثل الجزيرة، ولا تستغل الفرص في التسجيل، فانتظر أن يعاقبك المنافس، وكانت نقاط المباراة في أيدينا، ولكننا أضعنا الفوز، وسنراجع المباراة للوقوف على أسباب ما حدث، ونحن مطالبون بمضاعفة الجهود».

وفي المقابل، قال عيسى غريغوري مدرب الجزيرة: نفس الأحداث التي عشناها أمام الوصل، سبق وعشناها أمام الشارقة والعين، إذ بدأنا بشكل جيد، وكنا الأفضل، والأكثر إيجابية، وصنعنا العديد من الفرص أمام الوصل، وأظهر لاعبو الجزيرة قدرات فردية وجماعية جيدة في الهدفين المسجلين، وأتمنى أن نراجع أخطاءنا وأبرزها فقد بعض الكرات في مواقف سهلة، وقبلنا هدفاً ثانياً من كرة ثابتة، وأنا واثق من أننا سننجح في التخلص من تلك المشاكل في المستقبل، لأن اللاعبين يعملون بجد في التدريبات على علاج هذه المشكلة.

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