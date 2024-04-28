مدرب «الصقور»: 7 مباريات مصيرية للنجاة من شبح الهبوط

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد بنيتو كاربوني، مدرب فريق الإمارات «الصقور»، أن ثقته كبيرة بلاعبيه لتحقيق الانتصارات في الجولات المقبلة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، والنجاة من شبح الهبوط الذي يهدد الفريق، موضحاً أن لديهم 7 مباريات مصيرية ومهمة وأنه يؤمن بحظوظ فريقه وقدرته على البقاء بالمنافسة، مؤكداً عدم الاستسلام والقتال حتى النهاية.

وكان كاربوني قد قاد الصقور في مهمته الأولى مع الفريق عقب خلافه مع والتر زينغا، أمام الوحدة أول من أمس في مواجهة انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة 21 من المنافسة، والتي نجح فيها في وضع بصمته سريعاً، مستفيداً من معرفته بعناصر الفريق لعمله مدرباً مساعداً في الفترة السابقة تحت قيادة زينغا، ومعتمداً على تأمين منطقته الدفاعية الشيء الذي حافظ على نظافة شباك الصقور المباراة الثانية في مشوار البطولة.

وعبر كاربوني عن رضائه عن المستوى الذي قدمه اللاعبون أمام «العنابي»، وقال الحظ عاند لاعبيه وخاصة في الجزء الأول من اللقاء، وأضاف: صنعنا عدة فرص في أول 20 دقيقة ولكننا لم ننجح في استثمارها بشكل جيد، وفي الشوط الثاني لاحت لنا بعض الفرص أيضاً، وعموما اجتهدنا أمام منافس قوي مثل الوحدة الذي يعد من فرق المقدمة، ولولا سوء الطالع لخرجنا بنقاط الفوز الثلاث.

وشدد مدرب «الصقور» على أهمية التمسك بالأمل وعدم الاستسلام لتحقيق هدف البقاء، معترفاً في الوقت ذاته بصعوبة المهمة، ولكنه أشار إلى أهمية التكاتف والعمل الجماعي من أجل الظهور بمستوى أفضل في المباريات المتبقية من البطولة وحصد أكبر عدد من النقاط، ذاكراً أنه لا مستحيل في كرة القدم وكل شيء يمكن أن يتحقق بالإصرار والعزيمة والعطاء.

تقدير

وأضاف كاربوني: أقدر اجتهاد اللاعبين وحرصهم على إسعاد الجماهير بالنتائج الإيجابية، وهذا شيء جيد يؤكد أنهم يقدرون المسؤولية ويرغبون في تقديم أفضل ما عندهم، وأقدر أيضاً دعم إدارة النادي والجماهير في هذا التوقيت المهم، وأؤمن بأننا نمتلك الفرصة بما أن المنافسة ما زالت مستمرة ولذلك سنضاعف جهدنا وسنقاتل بكل قوة حتى نحقق هدف البقاء.

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