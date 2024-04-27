شباب الأهلي يحكم قبضته على وصافة الدوري بثنائية في العين

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحكم شباب الأهلي قبضته على وصافة دوري أدنوك للمحترفين، رافعا رصيده إلى (43 نقطة) بعد فوزه على مضيفه العين 2-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة 21 من دوري ادنوك للمحترفين، وتجمد رصيد العين عن النقطة ( 36) تقدم شباب الأهلي بهدف سجله الصربي لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 31، وعادل للعين البديل محمد عباس في الدقيقة 50، وسجل البديل ايغور جيسوس، الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 61.

دوافع

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة وكلاهما يرغب في تحقيق الفوز لخدمة أهدافه، فالعين المنشئ بتأهله لنهائي دوري أبطال آسيا كان يأمل في تقليص فارق النقاط بينه وضيفه إلى نقطة واحدة على أمل الانقضاض على الوصافة لاحقا، فيما سعى شباب الأهلي لتوسيع الفارق والانفراد بالمركز الثاني، والإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على اللقب.

الشوط الأول

سيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في الجزء الأول من الشوط الأول وضاعت له أكثر من فرصة من بينها هدف الغته تقنية الفيديو بعد أن تبين وجود مخالفة قبلا مع عمير اتزيلي، وبعد ذلك عاد العين لأجواء اللقاء وتعددت محاولاته ولكن عاب لاعبيه التسرع ليهدروا أكثر من فرصة، قبل أن يستفيد شباب الأهلي، من خطأ للحارس خالد عيسى الذي حاول تصحيح الخطأ فعرقل اللاعب مؤنس دبور ليحتسبها الحكم ركلة جزاء سجل منها الضيوف الهدف الوحيد في هذا الشوط.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع مدرب العين ببلاسيوس، والذي كان لدخوله مفعول السحر لتتعدد محاولات العين الهجومية بغية ادراك التعادل وكاد أن يفعلها مبكرا لكن تسديدة لابا ضلت طريقها إلى الشباك، قبل أن يسدد محمد عباس كرة ارتطمت بالمدافع وولجت المرمى لتصبح النتيجة التعادل بهدف لمثله.

وقاد شباب الأهلي هجمة منظمة انتهت بعرضية قابلها البديل ايغور جيسوس، ليمنح فريقه الهدف الثاني، وبالمقابل سجل البديل العيناوي خالد البلوشي، هدفا للعين الغاءه الحكم بداعي التسلل، وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية والفرص الضائعة لينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف لمضيفه العين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز