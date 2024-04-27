البطائح يخطف تعادلاً مثيراً من الشارقة في دوري الإمارات للمحترفين

المصدر: الشارقة-علي شدهان تصوير إبراهيم صادق

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خطف فريق البطائح الأول لكرة القدم، تعادلا مثيرا وبهدفين لمثلهما من مضيفه الشارقة اليوم السبت ضمن الجولة 21 من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، ليرتفع رصيد الشارقة إلى النقطة 31 من 20 مباراة، والبطائح إلى النقطة 26 من 19 مباراة.

سجل للشارقة، عثمان كمارا وماجد سرور في الدقيقتين 11و80 على التوالي، فيما سجل للبطائح، يومين تشو، مدافع الشارقة خطأ في مرمى فريقه "د78"، وأحمد خليل "د101" من ركلة جزاء، وطرد لاعب الشارقة اوليفيرا.

شهدت المباراة، فصلا مثيرا، خصوصا في دقائقها الأخيرة باحتساب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة البطائح بعد العودة إلى تقنية "الفار"، مع طرد لاعب الشارقة اوليفيرا، ومساعد مدربه كوزمين، والذي أبدى اعتراضا واضحا تواصل حتى بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة.

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