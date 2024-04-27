خورفكان يحقق تعادلاً ثميناً في ملعب عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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قلب خورفكان تأخره بهدفين إلى تعادل غالٍ 2-2 أمام مستضيفه عجمان في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، ليستمر التساوي بين الفريقين في عدد النقاط "21 لكل منهما" في جدول الترتيب.

وبدأ عجمان المباراة بقوة عندما تقدم في الدقيقة العاشرة بهدف السبق عن طريق دودو بتسديدة من داخل الصندوق على يمين الحارس احمد الحوسني من تمريرة صنعها محمد إسماعيل، وأهدر سيريرو فرصة التعادل بعدها بـ 5 دقائق من حالة انفراد أنقذها ببراعة المدافع سعود سعيد إلى ركنية وأضاف علي مدن الهدف الثاني لعجمان في الدقيقة 39 من هجمة ارتدت من الحارس أعادها مدن داخل المرمى ورد خورفكان مع نهاية الشوط "ق 45" من هجمة بذات الطريقة ارتدت فيها الكرة من حارس عجمان علي الحوسني وقابلها عمر جمعة داخل المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان 2-1.

وفي الشوط الثاني واصل خورفكان سعيه لتعديل النتيجة مع محاولات لعجمان لتأمين الفوز وأثمرت محاولات خورفكان عن تعديل النتيجة في الدقيقة 62 من ركلة جزاء سددها دانييل وزاد هذا الهدف من حرارة المباراة ولكن لم تتغير النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي ومع نهايته تم طرد لاعب خورفكان عبدالله عبدولاييف بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة، واجتهد عجمان للاستفادة من النقص العددي في الوقت البديل "5 دقائق" ولكن لم يحدث شيء لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل 2-2.

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