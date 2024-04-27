العروبة يتطلع لحسم بطاقة «المحترفين» في الجولة 29

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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تنطلق في الخامسة و55 دقيقة مساء اليوم الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بأربع مواجهات مثيرة تجمع العروبة مع غلف يونايتد، والفجيرة مع مسافي، ويونايتد مع الظفرة، والتعاون مع غلف اف سي.

ويحتاج العروبة متصدر الترتيب برصيد 64 نقطة إلى تحقيق الانتصار اليوم على غلف يونايتد، وخسارة جاره دبا الفجيرة «الثالث» من العربي غداً لإعلان عودته إلى دوري المحترفين، وفي المقابل يبحث غلف يونايتد عن نقطة من 4 مباريات للبقاء مع «الهواة».

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