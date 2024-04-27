العين يواجه شباب الأهلي في «قمة المحترفين» الليلة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبدالله، محمد فضل، إيهاب زهدي، علي الظاهري

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تشهد الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم، مباراة القمة بين العين (36 نقطة) وشباب الأهلي (40 نقطة)، باستاد هزاع بن زايد في الساعة 20:45، في صراع قوي للاستمرار في دائرة وصافة الدوري؛ فالعين المنتشي بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا يعمل لتقليص فارق النقاط بينه وبين ضيفه إلى نقطة واحدة مع مباراتين مؤجلتين لمصلحته، ويتطلع شباب الأهلي للابتعاد أكثر بوصافته والإبقاء على بصيص الأمل بالمنافسة في اللقب، مع مباراة مؤجلة، وحقق العين 13 انتصاراً على شباب الأهلي مقابل 8 انتصارات لمنافسه الأهلي، وتعادل الفريقان في 8 مباريات في دوري المحترفين.

ويلتقي في الساعة 18:05 عجمان وخورفكان في استاد راشد بن سعيد، والشارقة والبطائح في استاد الشارقة.

تعزيز

ويسعى «فرسان دبي» إلى تعزيز موقعه في لائحة الترتيب فهو في المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة، ويأمل تحقيق الفوز على العين ومواصلة الفوز للتمسك بأمل المنافسة حتى النهاية، بجانب استرداد القيمة من خسارته أمام منافسه 0 - 3 في ملعبه باستاد راشد، الجولة الثامنة للدوري.

وكان العين عاد لتحضيراته الميدانية بعد 24 ساعة من مباراة الإياب الآسيوية أمام الهلال السعودي بالرياض، وخضع اللاعبون لتمارين استشفاء.

وأكد الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن فريقه لا يملك المساحة الزمنية الكافية لتحضير اللاعبين مؤكداً أن هذا هو وضع جدول المسابقات وعلى الفريق التكيف معه، وقال: رزنامة جدول المسابقات فرضت علينا التفكير خطوة بخطوة وتركيزنا منصب على الوصول إلى أقصى نقطة ممكنة في جميع المسابقات ومطالبون باحترام مسابقة الدوري بإظهار روح المنافسة حتى النهاية، وأعتقد أن لاعبي العين ليسوا في حاجة لنسيان الإثارة والفرحة التي عاشوها بعد التأهل لنهائي آسيا، بل أريدهم أن يتذكروا التضحية والجدية والشعور بالمسؤولية ومضاعفة الجهود، ونحن قادرون على المنافسة وتحقيق أهدافنا.

وأكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي اكتمال تحضيرات فريقه للقاء العين، وأهمية المواجهة التي تجمع بين فريقين كبيرين، وقال: نحن في وضع جيد ونسق تصاعدي، ونحاول الاستمرار في المنوال ذاته، ومن المؤكد أن المباراة لن تكون سهلة، وأتوقع تنافساً عالياً بين الفريقين، ومباراة ممتعة ومثيرة، وآمل أن يكون التوفيق حليفنا لنتمكن من الحصول على النقاط الثلاث في هذه المباراة، التي سنقدم فيها كل ما نملك.

وقدم المدرب الصربي التهنئة لنادي العين، بمناسبة تأهله إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد إقصاء الهلال السعودي، مبيناً أن هذا التأهل يحسب لكرة القدم الإماراتية، ووجه رسالة إلى جماهير شباب الأهلي، مؤكداً أن حضورهم الدائم في المباريات، يدعم اللاعبين، ويدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد.

المنطقة الدافئة

ويحمل لقاء الشارقة والبطائح شعار تحسين المراكز لكون الفريقين في المنطقة الدافئة، فالشارقة برصيد 30 نقطة وفي المركز السادس وضيفه البطائح سابعاً وبرصيد 25 نقطة، وتمثل أهمية المباراة للشارقة من واقع صيامه عن الفوز في 7 مباريات على التوالي في مختلف المسابقات ومنها 5 مباريات على التوالي في الدوري، وكان آخرها التعادل في الجولة الماضية في ملعبه مع الجزيرة 1-1، وتذهب المواجهات السابقة بين الفريقين لمصلحة الشارقة حيث التقى الفريقان 3 مرات، وفاز الشارقة في 2 وتعادلا مرة واحدة وهو التعادل المثير في الدور الأول وبنتيجة 3-3 بعدما تقدم البطائح 3 - 0.

وتبدو الخيارات أفضل للمدرب كوزمين في الناحية الهجومية بعودة كل من عثمان كمارا وفراس بالعربي، ولكن بالمقابل يغيب عن التشكيلة كل من شاهين عبدالرحمن وكايو لوكاس، وفي المقابل يسعى البطائح إلى العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الشارقة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام النصر.

تأمين مبكر

وتعد مباراة عجمان وضيفه خورفكان مواجهة فك الارتباط، بعد استمرار تساوي الفريقين في عدد النقاط «20 لكل منهما» ويعد فوز أي منهما اليوم تأميناً مبكراً في رحلة البقاء، ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، واستعد عجمان بـ5 تدريبات يومية في ملعبه وتحت إشراف مدربه الروماني ايسايلا بعد راحة قصيرة تلت مباراته السابقة مع الوحدة.

وبنشوة فوزه الأخير على بني ياس يتطلع خورفكان إلى مواصلة نغمة الانتصارات والعودة بنتيجة إيجابية تعزز فُرص بقائه في دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى مدرب الفريق نيبوشا يوفوفيتش إلى قيادة النسور للتحليق من جديد في دوري المحترفين الموسم السادس على التوالي، ويعتمد الجهاز الفني على الأسماء ذاتها التي حققت الانتصار على بني ياس بقيادة البرازيلي لورانسي الأوزبكي عزيز بيك امينوف إلى جانب الحارس أحمد الحوسني.

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